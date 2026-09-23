Підозрювати будете всіх: ТОП детективних серіалів на вечір

Хороший детектив має просте завдання: дати вам одну загадку, кілька підозрюваних і забрати сон до другої ночі. Особливо добре це виходить у серіалів, де люди роками приховують таємниці, мертві раптом з’являються на відео, а сімейна вечеря легко перетворюється на допит.

24 Канал зібрав 5 детективних серіалів, які варто ввімкнути, якщо хочеться інтриги, несподіваних поворотів і цікавого сюжету.

"Тримайся ближче"

Рік: 2021

IMDb: 6,9

Жанр: детектив, кримінал, трилер

Напередодні весілля Меган Пірс минуле раптом вирішує нагадати про себе. Тим часом детектив Майк Брум розслідує загадкове зникнення чоловіка, яке дивним чином нагадує справу 17-річної давності. Дуже швидко стає зрозуміло: практично кожен тут знає більше, ніж говорить.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал має 92% позитивних рецензій. Оглядачі хвалили щільний сюжет, похмуру атмосферу й постійні повороти, хоча глядачі були значно стриманішими – аудиторний рейтинг становить 53%. Тобто критики задоволені, а частина глядачів досі намагається зрозуміти, хто кому що приховував.

"Тримайся ближче": дивитись трейлер

"Ближче"

Рік: 2005–2012

IMDb: 7,8

Жанр: кримінальний детектив, драма

У центрі сюжету – Бренда Лі Джонсон, яка очолює відділ поліції Лос-Анджелеса з розслідування особливо складних убивств. Її головна зброя – не лабораторія з двадцятьма екранами, а вміння розговорити підозрюваного так, що той сам зрештою пояснить, де закопав докази.

Що кажуть критики: середня оцінка серіалу на Rotten Tomatoes – 83%. Особливо хвалили Кіру Седжвік і те, що серіал робить ставку не стільки на криміналістичні гаджети, скільки на психологію, допити й характер головної героїні.

"Ближче": дивитись трейлер

"Безневинний"

Рік: 2021

IMDb: 7,8

Жанр: кримінальний трилер, детектив

Маттео випадково вбиває людину під час бійки й проводить кілька років у в’язниці. Згодом здається, що життя нарешті почало складатися: кохання, свобода, нормальне майбутнє. А потім один телефонний дзвінок акуратно складає все це майбутнє у сміттєвий пакет.

Що кажуть критики: серіал має 100% на Rotten Tomatoes, хоча варто враховувати, що показник сформований лише на семи професійних рецензіях. Оглядачі відзначали структуру серіалу: кожен епізод відкриває історію іншого героя й додає нову частину до загальної головоломки.

"Безневинний": дивитись трейлер

"Утікай"

Рік: 2026

IMDb: 6,9

Жанр: детектив, кримінальна драма, трилер

Саймон Ґрін намагається знайти доньку, яка втекла з дому. Здавалося б, одна сімейна проблема вже є – куди більше. Але пошуки приводять його просто в центр розслідування вбивства, а далі починають випадати сімейні секрети, про які краще було б не знати взагалі.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал отримав 83%. Критики особливо хвалять Джеймса Несбітта та швидкий темп, хоча не всі готові пробачити історії проблеми з логікою й дедалі неймовірніші повороти. Іншими словами, Гарлан Кобен знову робить Гарлана Кобена.

"Утікай": дивитись трейлер

"Твоя перша остання брехня"

Рік: 2024

IMDb: 6,8

Жанр: детектив, трилер, кримінальна драма

Мая поховала чоловіка після його вбивства. Але невдовзі бачить його на записі прихованої камери у власному будинку. Варіантів небагато: або чоловік не такий уже й мертвий, або хтось дуже серйозно вирішив погратися з її нервовою системою. Розслідування приводить Маю до таємниць, які тягнуться далеко в минуле.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 72%. Оглядачі визнають, що серіал часом занадто захоплюється сюжетними поворотами, але хвалять Мішель Кіган та Джоанну Ламлі. Загальний настрій рецензій приблизно такий: логіку іноді краще залишити біля дверей, зате відірватися складно.

"Твоя перша остання брехня": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку містичних трилерів на вечір.



