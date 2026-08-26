Не довіряйте навіть власній родині: 5 фільмів із моторошними секретами, які краще не розкривати

Є фільми, після яких просто вимикаєш телевізор і йдеш спати. А є такі, після яких ще хвилин двадцять сидиш у темряві й аналізуєш, чому люди у фільмах ніколи не перевіряють очевидні речі. Наприклад, хто саме живе в їхньому будинку, звідки взялася дивна дитина або чому бабуся о третій ночі ходить по коридору, наче в неї взагалі немає інших справ.

Якщо хочеться саме такого кіно – з психологічними іграми, моторошними секретами та сюжетами, де краще не довіряти навіть власній інтуїції, ось ці трилери на вечір, які 24 Канал зібрав в добірку, чудово впораються із завданням зіпсувати вам спокійний вечір.

"Тікай"

Жанр: трилер, жахи, детектив, драма

IMDb: 6,7

На перший погляд, у Хлої все більш-менш нормально. Ну, якщо не рахувати інвалідний візок, постійний прийом ліків, домашнє навчання і маму, яка контролює буквально кожен її крок. Турбота рівня "я просто хвилююся", яка поступово починає виглядати трохи… надто турботливою.

Коли дівчина помічає дивні деталі у власному житті, вона починає підозрювати, що мати приховує від неї щось дуже серйозне. І тут материнська гіперопіка раптом перестає здаватися милою.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у нього 88% позитивних рецензій. Критики відзначали сильну акторську гру та вміння фільму поступово нарощувати напругу, навіть якщо сама історія не завжди винаходить велосипед.

"Тікай": дивитись трейлер

"Візит"

Жанр: жахи, трилер, детектив, псевдодокументалістика

IMDb: 6,3

Двоє дітей їдуть на ферму до бабусі й дідуся, яких практично не знають. Здавалося б, звичайна сімейна поїздка: домашня їжа, розмови про життя, трохи ностальгії.

Але вже дуже скоро діти помічають, що з їхніми родичами щось не так. Вони поводяться дедалі дивніше, а нічні прогулянки по будинку й дивні правила перетворюють милу сімейну зустріч на ситуацію, з якої хочеться викликати не таксі, як поліцію.

Що кажуть критики: фільм отримав 68% на Rotten Tomatoes, тобто це далеко не беззаперечний шедевр, але й провалом його назвати складно.

"Візит": дивитись трейлер

"Пошук"

Жанр: детектив, трилер, драма

IMDb: 7,6

Шістнадцятирічна Марго зникає безвісти. Поліція починає розслідування, але батько дівчини розуміє, що може знати про доньку набагато менше, ніж йому здавалося.

Тоді він відкриває її ноутбук – і починає шукати відповіді у листуванні, соціальних мережах, фотографіях та цифрових слідах. Тобто робить те, що сьогодні потенційно може зробити будь-який батько, якщо дитина залишила незакритим браузер.

Особливість "Пошуку" в тому, що весь фільм фактично розгортається на екранах комп'ютерів, смартфонів та інших пристроїв. І дивним чином це не дратує, а працює.

Що кажуть критики: 92% на Rotten Tomatoes, а Metacritic дає 71/100 і визначає реакцію критиків як загалом позитивну. Rotten Tomatoes окремо відзначає оригінальну подачу та сильних персонажів, а критики називали фільм набагато більш змістовним, ніж просто черговий технологічний трюк.

"Пошук": дивитись трейлер

"Дитя темряви"

Жанр: психологічний хорор, трилер, детектив

IMDb: 7,0

Подружжя, яке пережило втрату дитини, вирішує всиновити дев'ятирічну Естер. Дівчинка здається милою, вихованою і взагалі ідеальним варіантом для родини, яка хоче почати нове життя.

Але дуже швидко Кейт, мати сімейства, починає помічати, що за ангельською зовнішністю Естер ховається щось значно темніше. І чим більше вона намагається розібратися, тим очевидніше стає: ця дитина – зовсім не та, за кого себе видає.

Що кажуть критики: 59% на Rotten Tomatoes, а коментарі зводиться до того, що фільм має цікаву зав'язку, чорний гумор і працюючі страшні моменти.



"Дитя темряви": дивитись трейлер

"Інші"

Жанр: психологічний хорор, трилер, містика

IMDb: 7,6

1945 рік. Грейс живе з двома дітьми у величезному старому будинку на острові. Діти мають рідкісну хворобу, через яку не можуть перебувати на сонці, тому будинок постійно занурений у напівтемряву.

З часом дочка починає говорити, що бачить у будинку інших людей. Грейс спочатку списує все на дитячі фантазії, але дивні звуки, загадкові події та поведінка нових слуг поступово змушують її замислитися: можливо, у цьому будинку справді хтось є.

І ось тут починається той тип хорору, де не потрібно, щоб щось вистрибувало з шафи кожні п'ять хвилин.

Що кажуть критики: 85% на Rotten Tomatoes, а коментарі особливо підкреслюють те, що фільму зовсім не потрібні дорогі спецефекти, щоб бути моторошним.



"Інші": дивитись трейлер

Ну і не пропустіть нашу добірку фільмів 90-х, які варті кожної хвилини. Ви точно ен пожалкуєте.