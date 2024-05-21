Завоювали прихильність глядачів: 3 турецькі серіали з високим рейтингом

Світ турецьких серіалів охоплений сюжетам, в яких розкривають бурхливі пристрасті, інтриги та несподівані повороти сюжету. Протягом останніх декількох років кінематограф в Туреччині піднявся на новий рівень і проєкти, які там створюють користуються шаленою популярністю, як на батьківщині, так і за її межами.

Попри те, що в турецьких серіалів є така особливість, як велика кількість серій, це аж ніяк не спиняє глядачів і не стає перешкодою для перегляду захопливого проєкту. Тож, Кіно 24 розповість про 3 цікавих серіали турецького виробництва з високим рейтингом.

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"Постукай в мої двері"

Рейтинг IMDb – 7.4

Еда займається флористикою, тим самим допомагаючи своїй тітці. Однак сама дівчина хоче виїхати на навчання за кордон. Її мрія – навчання в престижному університеті в Італії. Дівчині майже вдається отримати грант, але зненацька в останній момент навчальний заклад втрачає джерело фінансування.

Зрештою, Еда дізнається, хто ж став руйнівником її мрій. Ним був талановитий архітектор Серкан Болат. І сказати, що вона недолюблює цього чоловіка, це нічого не сказати.

Та знала би дівчина, що доля підготувала їй великий сюрприз, який постане перед нею у вигляді зустрічі з тим самим Серканом Болатом.

"Постукай в мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Заборонене кохання"

Рейтинг IMDb – 7.7

На жаль, життя Адлана перевернулося, коли його кохана дружина померла. Попри те, що вже минуло 11 років з трагічної втрати, у його серці все ще не зажила рана. Він відмовився від розкошів та віддав перевагу усамітненому життю, в якому були лише його діти: донька Ніхаль і син Бюлент. Величний особняк сім'ї Аднана в Стамбулі був для них затишним притулком, де їх оточувала няня і племінник Бехлюль.

Проте несподівана поява юної Біхтер перевертає його спокійне життя. Чоловік усвідомлює, що вона йому дуже подобається. Та, чи відповість вона йому взаємністю і, чи не будуть їхні стосунки помилкою?

"Заборонене кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кохання напрокат"

Рейтинг IMDb – 7.3

Красень Омер – бізнесмен, що займається створенням стильного жіночого взуття. Однак на думку його тітки, зараз для нього настав час взятися за свій найбільший проект – одруження. Жінка настільки загорілася цією ідеєю, що знайшла йому наречену, яка Омеру вийшла зовсім не по душі. Та й взагалі хлопець ще не мав планів пов'язувати себе узами шлюбу.

Вирішивши уникнути цього небажаного союзу, у нього народився план, як можна вийти з цієї ситуації. Так, Омер не придумав нічого краще, як поцілуватися з дівчиною Дефне, яка працює в ресторані, де він зустрівся з обраною претенденткою на його серце від тітки. Однак він не знав, що доля приготувала для нього вельми цікавий поворот.

"Кохання напрокат": дивіться онлайн трейлер серіалу

Перипетії в житті героїв цих серіалів захопили увагу не одної тисячі людей. Тож, якщо ви ще не встигли їх переглянути, не пропустіть цієї нагоди.