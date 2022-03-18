"Ця дівчинка – майбутнє": Анджеліна Джолі опублікувала інтерактивну обкладинку журналу Time

Анджеліна Джолі, яка з перших днів війни підтримує Україну, поділилася в мережі інтерактивною обкладинкою журналу Time. На ній зображена українська 5-річна дівчинка, яка була змушена залишити рідну домівку, щоб вижити.

Анджеліна Джолі опублікувала обкладинку французького фотографа у своєму інстаграмі. У пості поділилася його цитатою про те, що ця дівчинка – наше майбутнє.

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Анджеліна Джолі відреагувала на інтерактивну обкладинку журналу Time

Ця маленька дівчинка – майбутнє. І у цій війні вона нагадує нам, за що борються українці,

– підписала Джолі.

За словами мера Львова Андрія Садового, 5-річна дівчинка Валерія із Кривого Рогу на обкладинці американського тижневика TIME – одна із півтора мільйона українських дітей, які були змушені залишити рідну домівку, щоб вижити.

Її створив французький художник та фотограф JR, який створює інсталяції монументального мистецтва впродовж останніх десяти років з метою соціальних змін. Враховуючи нинішню ситуацію в Україні, художник вирішив привернути увагу до кризи вимушено переміщених осіб за допомогою мистецтва.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі опублікувала фото постраждалих дітей та сімей. Вона зазначила, що "без припинення війни діти заплатять найвищу ціну – травмами, втраченим дитинством і розбитим життям".