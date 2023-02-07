Батьки відомих турецьких акторів опинилися під завалами в Туреччині: "Не виходять на зв’язок"

6 лютого Туреччину сколихнули низка потужних землетрусів. Кількість загиблих постійно зростає, сотні тисяч зазнали поранення, і ще чимало людей знаходять під завалами. Серед них – рідні відомих акторів з турецьких серіалів.

Через потужні підземні поштовхи частина будинків завалилися. Відомо, що зірки з романтичної комедійної телепрограми "Постукай у мої двері" не можуть зв’язатися з рідними. У соцмережах вони попросили про допомогу у всіх, хто може мати будь-яку інформацію про постраждалих.

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Батьки та рідні відомих турецьких зірок опинилися під завалами в Туреччині

Башак Гюмюлджинеліоглу з серіалу "Постукай у мої двері" публікує у соцмережах дописи про допомогу для людей, що знаходяться під завалами. Вона припускає, що там може бути її мама, оскільки вона проживає в тому районі, де стався землетрус і не виходить на зв’язок.

Наша мама живе в районі Хатай, Антак'я, Зюмерлер, муніципальні кооперативні будинки, A3. У нас немає новин. Якщо хтось бачив чи чув, повідомте, будь ласка,

– написала вона.

До того ж вона повідомила, що від землетрусу постраждав її друг, подруга з сестрою та сім’єю: "Їхній будинок знесено, ми не можемо з ними зв’язатися".



Мати відомої акторки з Туреччини опинилася під завалами / Скриншот зі сторіс

Актор Чагри Читанак і чоловік Башак, який також зіграв у вищезгаданому серіалі, написав, що під уламками опинилася і його мати. Будинок, в якому вона жила, повністю зруйнований.



Чагри Читанак та Башак Гюмюлджинеліоглу / Фото з інстаграму актора

Карем Бюрсін з серіалу "Постукай у мої двері" також звернувся до влади за допомогою, а також до постраждалих: "Наш біль такий великий! Потрібно об'єднуватися! Хіба ці лиха, які ми переживаємо, цей біль не показують це? Наші молитви єдині, наш біль єдиний, наша любов єдина. Одужуй швидше, моя Туреччино!".

В дірект до актора звертаються чимало жителів Туреччини, щоб поширити інформацію про їхніх знайомих та родичів: "8 місяців вагітності, немає допомоги, вони не могли вибратися. Видно руку Севде. Поширте терміново".

Жителі Туреччини просять про допомогу / Скриншоти зі сторіс Карема Бюрсіна

Меліса Асли Памук з серіалів "Нове життя" та "Чорне кохання" писала, що жертвами потужного землетрусу стали її рідні.

Моя бабуся не може ходити, вона хвора... Вони застрягли в будівлі з моєю тіткою. Ми не знаємо, як справи з їхньою квартирою, чи є поблизу хтось, хто може допомогти?

– поділилася актриса.

Згодом стало відомо, що родичів вдалося врятувати. Їм надали необхідну допомогу і зараз вони перебувають у безпеці: "Мої бабуся і тітка вижили. Слава богу".