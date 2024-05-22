3 турецькі фільми, які захоплюють з першої хвилини

Легендарні турецькі серіали беззаперечно варті уваги кіноманів. Але не завжди є бажання поринати у тривалі сюжетні лінії, що переплітаються у кількасот епізодів.

Кіно 24 зібрав цікаві турецькі фільми, які нічим не поступаються серіалам. Кожен з них поєднує в собі майстерну режисуру та неповторні історії, які не залишають байдужими.

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"Тактика кохання"

Дизайнерка та блогерка Аслі б'ється об заклад із друзями про те, що може підкорити найпривабливішого хлопця на одній з вечірок. Паралельно з цим рекламний менеджер Керем ставить перед собою мету: продемонструвати свої вміння у залицянні та завоювати неприступну дівчину.

Таким чином пара продумує різноманітні стратегії для своїх цілей, але вони не помічають, як їхні почуття один до одного змінюються. До слова, на екрани вийшов і друга частина фільму.

"Тактика кохання": дивіться трейлер онлайн

"Мій батько і мій син"

У центрі сюжету молодий чоловік на ім'я Садик, який залишає рідне село, щоб вивчати журналістику в Стамбулі. Батько не схвалює його вибір і зрікається сина через угруповання, в яке той потрапляє. Садик втрачає дружину, опиняється у в'язниці, і його життя висить на волосині. На цьому тлі він повертається у батьківський дім. Лід між ними може розтанути завдяки онуку і сину.

Цей фільм 2005 року є одним з найкасовіших в історії турецького кінематографа. Це інтерпретація притчі про блудного сина, зворушлива драма про стосунки батьків та дітей.

"Мій батько і мій син": дивіться трейлер онлайн

"Мустанг"

Драматичний фільм турецької режисерки був номінований на Оскар та Золотий глобус. Він розповідає про п'ятьох сестер, які граються з хлопцями, повертаючись зі школи на початку літа.

Дівчат звинувачують в аморальності, вони опиняються у центрі скандалу, адже живуть у невеликому турецькому селищі. Сестри ув'язнені вдома, вони навчаються домашнього господарства. Дівчата, що так люблять волю, починають розуміти, як впоратися з тиском суспільства.

"Мустанг": дивіться трейлер онлайн

Ці стрічки захоплюють з першої хвилини та залишають глибокий слід у серці глядача, тому рекомендуємо їх до перегляду.