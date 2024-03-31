На одному диханні: 3 турецькі мінісеріали, які можна подивитися на вихідних

Популярні турецькі серіали славляться не тільки драматизмом та темпераментністю акторів, але ще й довгою та розтягнутою сюжетною лінією. Якщо ви не прихильник довгих стрічок, ця добірка невеликих турецьких кінокартин вам сподобається.

Кіно 24 підібрало низку коротких турецьких серіалів, серед яких нові та високорейтингові стрічки. Для їхнього перегляду вам не потрібно буде витрачати місяці: вистачить лише вихідних.

До слова Сила духу, яку відчутно через екран: спортивні драми, що варті уваги

"Зовсім інша людина"

Це новий турецький серіал, головні ролі у якому виконали Ханде Ерчел та Бурак Деніз. Стрічка розповідає про Лейлу: дівчина працювала прокурором, як-от переїхала до Стамбулу та продовжила працювати за фахом.

Вона починає розслідування у справі про загибель місцевого бізнесмена і буквально занурюється у справу. У процесі Лейла зустрічає Кенана – це журналіст, який теж зацікавився смертю бізнесмена. Чим завершиться їхнє знайомство? Серіал має всього 16 епізодів, а ще не відпускає з першої хвилини.

"Зовсім інша людина": дивіться трейлер онлайн

"Містер помилка"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Кінокартина має 14 епізодів. Серіал розповідає про дівчину Езгі, яка ніяк не може побудувати стосунки з чоловіками. Однак вона не залишає мрій про те, що колись їй вдасться закохатися по-справжньому.

Езгі знайомиться з Озгюром. Це хлопець з вільним світоглядом, який є власником бару. Він дізнається про труднощі дівчини і вирішує їй допомогти. Зокрема, стає наставником.

"Містер помилка": дивіться трейлер онлайн

"Чудовий зять"

Мінісеріал розповідає про емігрантку Меліке, яка обманює своїх родичів-німців щодо свого життя у Стамбулі. Меліке розповідає про успішне життя та стосунки з хірургом Мехметом, а насправді вона ледь зводить рахунки, тоді як її "наречений" готується до іншого весілля. Раптом у Меліке є шанс змінити своє життя на краще, але раптово з Німеччини приїжджають родичі. Як викрутиться дівчина?

"Чудовий зять": дивіться трейлер онлайн

Цей серіал містить всього 8 епізодів, тож його можна подужати всього за день. Якщо ви ще не відпочивали за попкорном і кіно – чудова нагода скористатися.