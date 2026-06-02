3 захопливі турецькі серіали, які затягнуть на все літо

З початком літа варто поповнити список серіалів, які точно варто переглянути в цей сезон. У період відпусток так і хочеться зануритися в пристрасні історії кохання, від яких неможливо відірватися.

У цьому випадку ідеальним вибором можуть стати турецькі серіали. Адже здебільшого це довгі, захопливі історії, що дарують безліч емоцій. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку трьох турецьких серіалів, які можуть затягнути вас на все літо.

"Кравець"

Це турецький серіал, заснований на реальних подіях. У центрі сюжету – відомий кравець, який починає шити весільну сукню для нареченої свого найкращого друга. Водночас кожен із них має власні таємниці та "скелети в шафі", які зовсім скоро почнуть виходити назовні.

Серіал налічує три сезони, що можуть захопити вас уже цього літа. Це історія про складні людські стосунки та психологічні травми. Прем'єра відбулася у 2023 році, однак багато глядачів переглядають цю стрічку й досі.

"Останнє літо"

Цей серіал поєднує в собі жанри бойовика, кримінальної драми та трилера. Прем'єра відбулася у 2021 році. Стрічка налічує два сезони та 26 епізодів, які тримають у напрузі від початку й до самого кінця.

У центрі сюжету двоє людей, чиї життєві шляхи перетинаються попри різні погляди на справедливість і цінності. Одна справа в його кар'єрі перетворюється на справжнє випробування. Щоб впоратися з ним, йому доводиться зв'язати своє життя з кримінальним авторитетом Сельчуком.

"Сім'я"

Цей високорейтинговий турецький серіал уже полюбився багатьом глядачам. Він виходив у 2023–2024 роках. Серіал налічує два сезони та 30 епізодів, які здобули популярність і можуть підкорити й вас. Це історія з глибоким змістом про почуття та усвідомлення цінності сім'ї в житті кожної людини.

Серед цих турецьких проєктів кожен точно зможе обрати щось особливе для себе. Тож обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом уже сьогодні.