"Чорна троянда" доступна українською: про що популярний турецький серіал, який підкорив світ

Турецькі серіали завоювали серця глядачів по всьому світу завдяки захопливим сюжетам, неймовірним акторським складом і неперевершеною режисерською роботою. Серед тих стрічок, які найбільше полюбилися поціновувачам кіно, стала "Чорна троянда".

Цей серіал транслювали й по українському телебаченню. Важливо те, що "Чорна троянда" має якісну україномовну озвучку, тому стала однією з улюблених серед українських глядачів, зазначає 24 Канал.

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"Чорна троянда": головне, що треба знати про серіал

Оригінальна назва: Karagül

Рік випуску в Туреччині: 2013

Прем'єра в Україні: 2015

Кількість сезонів: 4

Кількість серій: в Туреччині – 125, в Україні – 113

Рейтинг IMDb: 5,2

Де дивитися в Україні: сайт телеканалу "1+1", ютуб-канал Turkish TV Series

У центрі сюжету – історія сім'ї Мурата Шанверді. Чоловік разом з коханою Ебру виховує двох доньок і сина. Щоб забезпечити рідним безтурботне життя, йому доводиться значну частину жити на відстані. Ебру розуміє та підтримує коханого, тому й охороняє їхній сімейний затишок. Та жінка навіть не здогадується, які випробування їй доведеться пройти.

Одного разу Мурат відправився у місто Халфеті у відрядження, та звідти так і не повернувся. Ебру залишилася сама з трьома дітьми й не розуміє, що їй робити далі. Врешті-решт вона вирішує відправитися у Халфеті та самій дізнатися, куди зник її чоловік. Саме після приїзду в Халфеті її життя перевертається з ніг на голову.

"Чорна троянда": дивіться онлайн 1 серію

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