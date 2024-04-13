Про кохання, вірність і зраду: новий турецький серіал, який можна переглянути за день

Після довгого робочого тижня настали вихідні, а це час відпочинку, фільмів і серіалів. Ми підібрали новенький турецький серіал, який можна подужати всього за один день.

За один вихідний легко можна переглянути новий турецький серіал 2024 року "До тебе". Ця драма розмірковує над темами кохання, вірності та зради.

Цікаво Незабутні емоції: 3 серіали про казино, які підігріють жагу до перемоги

Новий серіал "До тебе"

Історія головних героїв розповідається у нинішній час. Хакан – власник однієї з найбільших будівельних компаній країни. Він постає перед труднощами у стосунках з дружиною Мерве, хоч пара одружилась лише пів року тому. Хакану здається, що його кохана – вже не та, яку він знав і любив.

Бізнесмен під час ділової поїздки зустрічає наполегливу Сахру, яка щоразу більше стає близькою до Хакара. Світ кожного героя перевертається. Між Сахрою та Мерве розпочинається боротьба та випробування на справжні почуття, любов і вірність. Рішення належить ухвалити лише Хакару.

"До тебе": дивіться трейлер онлайн

Серіал складається лише з 3 епізодів, тому він не забере багато часу. Але може гарантувати цікаву історію та сюжет з інтригою.

Якщо ж ви не любитель короткосерійних проєктів, пропонуємо переглянути серіали, в яких понад 100 епізодів.

Наприклад, "Чукур" містить 132 серії та розповідає про складний район Стамбулу, де відбувається боротьба, а паралельно розгортається історія кохання. Або ви можете переглянути "Величне століття", де 139 серій. Якщо ви досі не бачили цю культову стрічку, то багато пропустили.