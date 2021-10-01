Творці "Дюни" показали, як робили барона Харконнена

Автори популярної "Дюни" випустили відео залаштунків, присвячене створенню образу барона Владіміра Харконнена (Стеллан Скарсгард). Перед творцями картини постала проблема – сам Стеллан досить худорлявий, а барон Харконнен відомий своїми габаритами. Відео демонструє процес створення персонажа.

Як створювали костюм Владіміра Харконнена

Для Скарсгарда довелося виготовити спеціальний костюм, який додає йому кілька десятків кілограмів ваги. Силіконовий костюм цілком покривав тіло актора; крім того, пластичний грим накладався на обличчя Скарсгарда.

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Створення Владіміра Харконнена: дивіться відео онлайн

Крім кадрів залаштунків та процесу створення персонажа творці "Дюни" продемонстрували концепт-арти декількох ключових персонажів фільму.

Концепти персонажів "Дюни"

Сюжет фільму "Дюна"

Події стрічки розвивають у далекому майбутньому, де кілька сімей змагаються за володіння цінним ресурсом – Спайсом. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) тримає контроль над пустельною планетою Арракіс – жорстоким світом сповненим небезпек. Саме Арракіс є джерелом рідкісного спайсу.

Речовина наділяє людей довголіттям та покращує інтелект. Тож не дивно, що контроль над спайсом гарантує панування у всесвіті. Одначе отримати цінний ресурс не так легко, адже Арракіс – місце проживання велетенських та жахливих червів, які атакують людей та заважають видобутку спайсу. Син герцога, юний і талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на Арракіс, аби забезпечити своїй родині панування.

"Дюна" вийшла в український прокат, хоча повинна була з'явитися у прокаті ще минулого року. Її перенесли через пандемію коронавірусу, яка вплинула, як на знімальний процес, так і на продакшн. Згодом прем'єру фільму запланували на 14 жовтня 2021 року, але врешті змістили її на швидшу дату.