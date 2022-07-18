Довженківський сиквел "Україна в огні 2": 156 серій за 145 днів війни – де дивитися

Кінематографісти України продовжують роботу над щоденним серіалом "Україна в огні 2". На сьогодні, 145 день війни, доступно 156 серій. Де дивитися та цікаві факти про проєкт – читайте нижче.

"Україна в огні 2" – документальний однохвилинний серіал у форматі мобільного кіно, який виходить щодня з 1 березня. Це сиквел однойменної кіноповісті Довженка, кожна серія якого висвітлює певну подію чи особистість на основі переважно відео очевидців.

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У серіалі оформлено близько 20 циклів (наприклад, "Російські воєнні злочини", "Остання зйомка", "Козацький драйв", "Україна — переможець", "Герої України", "Кохайтеся, чорнобриві"). Крім цього, як повідомила творча група 24 каналу, серіал продовжує отримувати позитивні відгуки у світі.

Серії титруються англійською і безоплатно доступні онлайн (на фейсбуці, в інстаграмі, у твітері та телеграмі). Серіал традиційно входить в топ українських фільмів за версією IMDb — найбільшої кінобази у світі. Творча група закликає підписуватися на сторінки фільму та поширювати їх у світі.

"Україна в огні 2" (Ukraine on Fire 2): цікаві факти

Серіал "Україна в огні 2" — фільм про війну під час війни, перший фільм про російську агресію 2022 року, перша серія якого оприлюднена 1 березня. Найпопулярніші серії — "Перероджена в огні" (про дитину, народжену під обстрілами), "Україна — переможець", цикли про Маріуполь, Херсон, "Козацький драйв" та воєнні злочини.

Назва серіалу – сучасна алюзія на кінопоему Довженка "Україна в огні" (1943 рік). Фільм постає як сиквел і відповідь на антиукраїнський фільм "Україна у вогні" (Ukraine on Fire) продюсера Олівера Стоуна, який використав довженківську назву для пропутінських наративів.

У серіалі оформлено близько 20 циклів: за назвою міст (Маріуполь, Чернігів, Херсон, Одеса, Харків, Гостомель, Охтирка та інші), "Російські воєнні злочини", "Козацький драйв", "Україна — переможець", "Герої України", "Воєнна історія кохання" ("Кохайтеся, чорнобриві"), "Бомби як вбивча російська культура"; цикл "Остання зйомка (Last Shooting)" — про загиблих зі сфер кіно та ЗМІ (як-от Брент Рено, Макс Левін, Паша Лі, Олександра Кувшинова, П’єр Закревскі, Віра Гирич, Олександр Махов, Віктор Дєдов, Євгеній Сакун, Фредерік Леклерк-Імхофф, Мантас Кведаравічус, Олександр Суворов, Ілля Чернілевський).

Фільм створюється переважно на основі відео очевидців, титрується англійською. Він має зручний формат: хронометраж — 60 секунд, вертикальний виклад під екран телефону 9:16.

Серіал набуває популярності у світі, традиційно входячи до списку 50 найкращих українських фільмів за версією найбільшої кінобази IMDb.

Автори наразі не афішуються з міркувань безпеки, інстаграм позначає їх як "Народ України".

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