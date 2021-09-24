Україна відправила на Варшавський кінофестиваль три фільми та анімаційну стрічку

Державне агентство України з питань кіно повідомило, що у міжнародному 37-му Варшавському кінофестивалі візьмуть участь українські проєкти. Загалом Україну представлятимуть три фільми та одна анімаційна стрічка.

У конкурсі брали участь п'ятнадцять стрічок. З них вибрали три фільми створених за підтримки Державного агентства України з питань кіно, та одну анімаційну стрічку. Вони представлять нашу державу на 37-му Варшавському кінофестивалі.

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Що відомо про проєкти від України на фестивалі кіно у Варшаві

Перша стрічка – "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка. Це драматична історія українських письменників, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи. Фільм про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло.



Кадр з фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" / Фото Держкіно

Фільм Тараса Томенка – це повнометражна ігрова стрічка, прем'єра якої відбудеться саме на фестивалі. Стрічку створено компанією FRESH PRODUCTION GROUP за підтримки Держкіно та сприяння Міжнародного благодійного фонду "Солідарність".

Варто зазначити, що у 2017-му році в рамках конкурсу 33-го Варшавського кінофестивалю Тарас Томенко представив свою документальну картину Будинок "Слово". В Україні стрічка стала лауреатом Другої національної кінопремії "Золота дзиґа" як Найкращий документальний фільм.

Другий фільм – "Носоріг" Олега Сенцова. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу й починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Трейлер фільму "Носоріг": дивіться відео онлайн

1-2 Competition

Стрічка створена у копродукції України, Польщі та Німеччини. Фільм Олега Сенцова вперше було представлено на 78-му Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі "Горизонти".

У конкурсній програмі фестивалю 1-2 Competition змагається створений за підтримки УКФ фільм Олексія Тараненка "Я працюю на цвинтарі".

Головний герой фільму – Олександр, у минулому архітектор, наразі працює на цвинтарі та має свою контору з виготовлення пам'ятників. Кожного дня до нього приходять нові люди для замовлення пам'ятників близьким. Життєві ситуації, іноді – сумні, іноді – комічні. Але і в житті головного героя є таємниця, яка не дає йому стати щасливою людиною.



Кадр із фільму "Я працюю на цвинтарі" / Фото Держкіно

Shorts Special Screening

Фільм знятий у копродукції України й Польщі. Це режисерський дебют Олексія Тараненка у повнометражному художньому кіно. Сценарій фільму базується на однойменній книзі "Я працюю на цвинтарі" блогера та письменника Павла Белянського.

У позаконкурсній програмі Shorts Special Screening Україну представить анімаційна стрічка аніматора Бориса Бубнова "Обіцянка".

Це особиста історія про те, наскільки все пов’язано. Про стосунки дітей та батьків, екологічну освіту та відповідальність як за стосунки з людьми, так і з природою.

Трейлер анімаційної стрічки "Обіцянка": дивіться відео онлайн

Варшавський міжнародний кінофестиваль – щорічний міжнародний кінофестиваль, який проводиться на початку жовтня у столиці Польщі, місті Варшава. Фестиваль представляє нові фільми світового, європейського та польського кінематографа.