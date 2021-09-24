Україна висунула на Оскар фільм Наталки Ворожбит "Погані дороги"

Переможця національного відбору на премію Оскар оголосили 24 вересня на засіданні Українського Оскарівського комітету. Ним став фільм Наталки Ворожбит "Погані дороги".

Отож картина Наталки Ворожбит "Погані дороги" представлятиме Україну на 94-й премії Оскар-2022 Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Про це Український Оскарівський Комітет написав на своїй фейсбук-сторінці. Чим особливий фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит – читайте у нашому матеріалі.

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Особливість фільму "Погані дороги"

Фільм зображує те, як людина в екстремальних умовах здатна проявити свої характер та здібності; це авторська рефлексія на десятки інтерв'ю та свідчення людей на Донбасі.

На Міжнародному тижні кінокритиків, що проходить у межах Венеційського кінофестивалю, у 2020 році відбулася прем’єра стрічки. Фільм визнали найкращим у категорії "Найбільш інноваційний фільм".

Участь у Венеційському кінофестивалі для мене величезний стимул продовжувати знімати кіно, адже до цього моменту я сумнівалася, а чи не запізно я взялася за режисуру,

– зізналася Наталка Ворожбит.

У центрі історії – життя українських військових та мирних жителів Донбасу, що перебувають по різні сторони лінії розмежування. Наталка Ворожбит писала сценарій, спираючись на реальні історії, зібрані на Сході України. Вона вперше виступила як режисер стрічки, адже до цього вона була сценаристом таких відомих фільмів як "Кіборги" та "Дике поле".

У головних ролях: Ігор Колтовський, Андрій Лелюх.

Цікаво. Кінокритик Сергій Ксаверов називає фільмв українському кіно. За його словами, стрічка символізує "ментальний стан людей на цих дорогах".

"Погані дороги" 2020: дивіться трейлер

Цього року в національному відборі брали участь 5 фільмів, усі вони створені за держпідтримки:

"Відблиск", реж. Валентин Васянович (Україна);

"Стоп –Земля"/Stop-Zemlia, реж. Катерина Горностай (Україна);

"Носоріг"/Rhino, реж. Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина);

"Погані дороги"/Bad Roads, реж. Наталка Ворожбит (Україна);

"Чому я живий", реж. Віллен Новак (Україна, Грузія).

Як оцінило журі

Цього року фільм від України обирали 11 членів Українського Оскарівського комітету.

"Погані дороги" Наталки Ворожбит отримала 5 голосів та 3 додаткові бали;

Наталки Ворожбит отримала "Відблиск" Валентина Васяновича – 2 голоси та 2 додаткових бали;

Валентина Васяновича – "Носоріг" Олега Сенцова – 1 голос та 2 додаткових бали ;

Олега Сенцова – ; "СТОП-ЗЕМЛЯ" Катерини Горностай – 3 голоси та 3 додаткових бали ;

Катерини Горностай – ; "Чому я живий" Віллена Новака – 0 голосів та 0 додаткових балів.

"Цьогоріч відбір був по-справжньому конкурентним і драматичним: змагалися фільми, у кожного з яких є беззаперечні чесноти, необхідні для перспективної участі в оскарівських перегонах. У результаті Український Оскарівський комітет певним чином підтвердив рішення кінокритиків і членів Української кіноакадемії, які вже віддавали "Поганим дорогам" свої призи. Побажаємо творцям стрічки успіху!", – сказав голова Українського Оскарівського комітету Алік Шпилюк.

Нагадаємо, Україна представляє фільми-претенденти на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою починаючи з 1997 року. У 2020 році Україна висувала на Оскар фільм "Атлантида" Валентина Васяновича, проте картина не потрапила до шорт-листу премії.