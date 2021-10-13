В Україні знімуть фільм за романом Любка Дереша – що відомо про нову містичну драму

За мотивами роману Любка Дереша знімуть повнометражну містичну драму "Трохи пітьми або На краю світу". Розробка фільму відбувається за підтримки Українського культурного фонду.

Роман українського письменника Любка Дереша "Трохи пітьми, або На краю світу" у 2007 році потрапив до трійки найкращих книжок премії від BBC "Книга року". Екранізація проєкту очікується на 2023 рік.

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Чим вражає сюжет містичної драми

За сюжетом майбутнього фільму події розповіді нас перенесуть у літо на далекій полонині в Карпатах, де відбувається з’їзд неформалів. Однак цього разу знайдеться людина, яка запланувала влаштувати особистий "фестиваль у фестивалі" — шаманський сеанс масового самогубства. Нас познайомлять із шістьма учасниками фестивалю, які погодяться взяти участь у цьому сеансі зцілення. На глядачів чекає містичний та драматичний фінал.



Постер / Фото з фейсбуку фільму

Продюсеркою проєкту виступила Вероніка Крижна, сценарист Дмитро Косигін, оператор-постановник Денис Мельник.

"Коли я писав роман «Трохи пітьми», я мав ясне відчуття візуальності цієї історії, і багато сцен одразу ж писалися так, як вони б могли виглядати у кіно. Зараз, пʼятнадцять років потому, здається, є можливість ці непевні надії втілити в життя. Я відчуваю відкритість режисера і продюсера до співпраці, і, сподіваюся, ми зможемо вибудувати захоплюючу історію на основі книжки. Наразі процес іде довкола базових сценарних елементів, ми з режисером співставляємо свої бачення фільму і шукаємо найбільш ефектного способу передачі духу і настрою книжки через кінодраматургію", – поділився автор Любко Дереш.

На сторінці фільму у фейсбуці автори проєкту активно діляться інформацією. Шанувальникам творчості автора вже відомо, що фільм знімають в українських Карпатах.



Локація з місця зйомок / Фото з фейсбуку фільму

Також відомі два імені головних акторок фільму. Це Мілена Компанієць, яка виконає роль Жанни, а також Анна Бірзул у ролі Лорни.



Марія Компанієць / Фото з фейсбуку фільму



Анна Бірзул / Фото з фейсбуку фільму