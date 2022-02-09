Українська акторка з Конотопа зіграє у серіалі-приквелі до "Джона Віка"

Зовсім скоро на екранах з'явиться серіал під назвою "Континенталь", який стане приквелом до всесвіту про найманого вбивцю Джона Віка. У ньому візьме участь молода українська акторка Марина Мазепа з Конотопа, що на Сумщині.

Торік глава каналу Starz Джеффрі Хірш повідомив, що серіал "Континенталь" вийде в ефір наприкінці 2021 року після прем'єри фільму "Джон Вік 4", призначеної на кінець травня 2021 року. Проте наразі невідомо, коли відбудеться прем'єра триденної кінострічки.

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Марина Мазепа – у голлівудському кіно

Серед акторського складу серіалу, який оголосили напередодні, знайшлось місце українці. Разом з нею у стрічці зіграють:

Мел Гібсон ("Хоробре серце", "Скажений Макс");

Кеті Мак-Грат ("Принцеса на Різдво", "Пригоди Мерліна");

Рей МакКіннон ("Невидима сторона", "Помилки минулого");

Адам Шапіро ("Смерть у мережі", "Я ніколи не...");

Марк Мусаші ("Останній мисливець", "Смертельна битва") та інші.

Українська акторка Марина Мазепа також має за спиною досвід зйомок у кількох кінострічках: "Нечистивий" (2021), "Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті" (2021), "Втілення зла" (2021). Мазепа повинна виконати роль однієї з вбивць.



Марина Мазепа зіграє роль у серіалі "Континенталь" / Фото з інстаграму акторки

Сюжет серіалу "Континенталь"

Вперше про роботу над серіалом "Континенталь" стало відомо три роки тому. Тоді передбачалося, що він вийде як продукт підтримки фільму "Джон Вік 3", проте з невідомих широкому загалу причин виробництво серіалу помітно затрималося.

Серіал присвячений однойменній мережі готелів, які є притулком для найманих убивць високого класу та надають різноманітні послуги. Власники готелів забороняють вирішувати особисті справи на території "Континенталю", але не дотриматися цього правила і залишитися живим вийшло тільки у Джона Віка, роль якого зіграв у фільмах легендарний Кіану Рівз.