Фільм "Дюна: Частина друга" знімали на об'єктиви української компанії

Нещодавно відбулась гучна прем'єра фільму "Дюна: Частина друга", який б'є усі рекорди за касовими зборами. Стало відомо, що під час знімання стрічки використовували лінзи виробництва української компанії IronGlass.

Представник компанії, яка виготовила ці об'єктиви, Костянтин Гарькавий, поділився деталями того, як Україна долучилась до створення цієї історичної стрічки.

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"Дюну" знімали на українські об'єктиви: що відомо

Костянтин Гарькавий розповів, що під час зйомок голлівудського хіта активно використовували об'єктиви IronGlass x VLFV Lens Rehousing. Ця компанія спеціалізується на реставрації вінтажних лінз, які перетворюють у сучасні професійні пристрої.

Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll залізяк,

– розповів Гарькавий.

Розробку корпусу та механіки цих лінз розпочали у 2021 році, і на початку 2022 року вже було виготовлено частину прототипів. Навіть за умов війни, команда IronGlass продовжувала активно працювати, і вчасно зуміла виготовити об'єктиви для головного оператора обох фільмів "Дюна" – Грейга Фрейзера.

Попри тяжкі часи команда продовжувала працювати, хтось на місцях, хтось дистанційно з окопів. Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити передсерійні залізяки для Грейга Фрейзера, та він на повну використав їх на знімальному майданчику,

– написав Костянтин.

Чоловік зазначив, що техніку, яку виробляє Україна, оцінили й не було жодних нарікань на механіку та оптичну складову. Він неймовірно пишається тим, що навіть у складні часи у стані війни українці можуть робити якісний продукт світового рівня та бути причетними до яскравих кіноподій.

Що відомо про фільм "Дюна: Частина друга"

"Дюна: Частина друга" Дені Вільнева – продовження науково-фантастичної історії про Пола Атріда за культовими романами письменника Френка Герберта.

Робота над фільмом почалася у 2021 році. Прем'єра була запланована на кінець 2023 року, але через страйки у Голлівуді вихід стрічки перенесли.

5 лютого 2024 року в Лондоні відбулась світова прем’єра фільму "Дюна: Частина друга". Дата виходу в Україні – 29 лютого 2024 року.

"Дюна: Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму