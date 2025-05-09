Кохання переможе: 3 популярні українські акторські пари, які одружилися під час великої війни

Попри війну в Україні та всі намагання росіян знищити наше життя, люди продовжують кохати, народжувати дітей і будувати майбутнє. Чимало українських дітей народилося саме після початку великої війни.

Зокрема, після 24 лютого 2022 року побралося чимало акторів. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали історії українських зірок, які створили сім'ю в умовах повномасштабної війни.

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Єгор Козлов та Юлія Буйновська

До весілля закохані зустрічалися два роки. Їхнє знайомство відбулося на знімальному майданчику, де між ними з першої зустрічі виникла симпатія. Вже за тиждень після початку зйомок вони стали парою.

У 2022 році актори офіційно оформили стосунки, однак вирішили відмовитися від традиційних весільних вбрань. Натомість обрали одяг у гармонійних, однакових кольорах. Після церемонії в РАЦСі молодята вирушили на фотосесію вулицями Києва.

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін

Таїсія та Ярослав ще у 2022 році планували узаконити свої стосунки, однак через повномасштабну війну змушені були відкласти святкування. Зрештою, пара вирішила не відкладати щастя на потім і офіційно стала родиною.

Замість традиційних квітів та подарунків наречені попросили гостей підтримати благодійний збір на шоломи для ЗСУ, який вдалося успішно закрити ще за кілька днів до весілля.

Анна Остапенко та Олександр Невзоров

Анна Остапенко та Олександр Невзоров одружилися 18 липня, влаштувавши сучасне й камерне весілля. У свій особливий день пара вирішила зробити добру справу – замість традиційних подарунків вони попросили гостей переказати кошти на допомогу дітям, які постраждали від війни в Україні.

До речі, ми також зібрали список акторів, які розлучились під час великої війни.