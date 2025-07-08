Взяли до рук зброю: 11 популярних українських акторів, які пішли воювати на фронт

Після початку великої війни в Україні чимало акторів театру та кіно відмовились від справи свого життя і взяли до рук зброю. Усе задля того, аби назавжди вигнати російських окупантів із нашої землі.

Багато кінотворців, на жаль, загинули на війні. Серед них актор серіалу "Обіцянка Богу" Юрій Феліпенко. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список популярних українських акторів, які наважились змінити сцену на фронт.

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Українські актори, які пішли воювати на фронт

Сьогодні на фронті перебуває чимало українських акторів. Дехто з них наважився взяти до рук зброю ще з першого дня повномасштабного вторгнення, дехто – пізніше, але кожен пожертвував своєю творчою професією та відклав реалізацію себе у кіно й театрі. Натомість вони пішли виборювати волю для української землі.

Наприклад, акторка Марія Агапітова вирішила піти на фронт ще у 2022 році. Утім тоді їй відмовили у ТЦК, сказавши: "Настане і твій час". Уже у 2024 році акторка зізналася, що цей час таки настав, і вона стає на захист своєї країни.

Серед українських артистів, які також пішли воювати:

Олексій Тритенко

Андрій Федінчик

Максим Девізоров

Гарік Бірча

Сергій Філімонов

Володимир Ращук

Павло Алдошин

Олег Сенцов

Дмитро Лінартович

Дмитро Сова та інші.

Раніше вони могли грати ролі військових на сцені або в кадрі, але тепер це вже не гра, а реальне життя – сьогодні вони також виборюють незалежність України.