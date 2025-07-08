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8 липня, 17:17
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Взяли до рук зброю: 11 популярних українських акторів, які пішли воювати на фронт

Ольга Паньків
Основні тези
  • Багато українських акторів відмовилися від своєї кар'єри в театрі та кіно, щоб боротися на фронті проти російських окупантів.
  • Серед відомих акторів, які пішли на фронт: Марія Агапітова, Олексій Тритенко, Андрій Федінчик, Максим Девізоров, Гарік Бірча, Сергій Філімонов, Володимир Ращук, Павло Алдошин, Олег Сенцов, Дмитро Лінартович, Дмитро Сова та інші.
  • Деякі актори пішли на фронт з самого початку повномасштабного вторгнення.

Після початку великої війни в Україні чимало акторів театру та кіно відмовились від справи свого життя і взяли до рук зброю. Усе задля того, аби назавжди вигнати російських окупантів із нашої землі.

Багато кінотворців, на жаль, загинули на війні. Серед них актор серіалу "Обіцянка Богу" Юрій Феліпенко. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список популярних українських акторів, які наважились змінити сцену на фронт.

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Українські актори, які пішли воювати на фронт

Сьогодні на фронті перебуває чимало українських акторів. Дехто з них наважився взяти до рук зброю ще з першого дня повномасштабного вторгнення, дехто – пізніше, але кожен пожертвував своєю творчою професією та відклав реалізацію себе у кіно й театрі. Натомість вони пішли виборювати волю для української землі.

Наприклад, акторка Марія Агапітова вирішила піти на фронт ще у 2022 році. Утім тоді їй відмовили у ТЦК, сказавши: "Настане і твій час". Уже у 2024 році акторка зізналася, що цей час таки настав, і вона стає на захист своєї країни.

Серед українських артистів, які також пішли воювати:

  • Олексій Тритенко
  • Андрій Федінчик
  • Максим Девізоров
  • Гарік Бірча
  • Сергій Філімонов
  • Володимир Ращук
  • Павло Алдошин
  • Олег Сенцов
  • Дмитро Лінартович
  • Дмитро Сова та інші.

Раніше вони могли грати ролі військових на сцені або в кадрі, але тепер це вже не гра, а реальне життя – сьогодні вони також виборюють незалежність України.