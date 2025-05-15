Змінили сцену на зброю: 11 популярних українських акторів, які пішли воювати на фронт
- Український актор Максим Неліпа загинув під час бойового завдання, служачи у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів.
- Багато українських акторів, включаючи Олексія Тритенка, Андрія Федінчика, Максима Девізорова та інших, залишили сцену і стали на захист України.
Сьогодні українців сколихнула трагічна звістка: під час бойового завдання загинув український актор, телеведучий і військовослужбовець Максим Неліпа. Відомо, що він служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів у званні старшого лейтенанта й нещодавно був призначений командиром роти.
Про загибель захисника повідомила його дружина. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку акторів, які відмовилися від медійності, змінивши сцену та популярність на зброю і захист України на фронті.
Радимо Фільм Сари Джессіки Паркер про ветерана Терена покажуть в Україні: коли прем'єра стрічки
Українські актори, які пішли воювати
Серед українських акторів, які стали на захист країни, чимало відомих облич, яких ми звикли бачити у популярних фільмах, серіалах та на театральних сценах.
На жаль, багато з них загинули в бою, боронячи незалежність України. Серед них – і Максим Неліпа, який загинув 12 травня. Відомо, що актор і телеведучий приєднався до війська з початку повномасштабного вторгнення, попрощавшись із професією шоумена.
Нині на фронті Україну захищають:
- Олексій Тритенко
- Андрій Федінчик
- Максим Девізоров
- Гарік Бірча
- Сергій Філімонов
- Марія Агапітова
- Володимир Ращук
- Павло Алдошин
- Олег Сенцов
- Дмитро Лінартович
- Дмитро Сова та інші.
Серед цих імен – актори театру й кіно, режисери та інші митці, які сьогодні тримають у руках зброю й роблять усе можливе для нашої перемоги.