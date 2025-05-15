Змінили сцену на зброю: 11 популярних українських акторів, які пішли воювати на фронт

Сьогодні українців сколихнула трагічна звістка: під час бойового завдання загинув український актор, телеведучий і військовослужбовець Максим Неліпа. Відомо, що він служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів у званні старшого лейтенанта й нещодавно був призначений командиром роти.

Про загибель захисника повідомила його дружина. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку акторів, які відмовилися від медійності, змінивши сцену та популярність на зброю і захист України на фронті.

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Українські актори, які пішли воювати

Серед українських акторів, які стали на захист країни, чимало відомих облич, яких ми звикли бачити у популярних фільмах, серіалах та на театральних сценах.

На жаль, багато з них загинули в бою, боронячи незалежність України. Серед них – і Максим Неліпа, який загинув 12 травня. Відомо, що актор і телеведучий приєднався до війська з початку повномасштабного вторгнення, попрощавшись із професією шоумена.

Нині на фронті Україну захищають:

Олексій Тритенко

Андрій Федінчик

Максим Девізоров

Гарік Бірча

Сергій Філімонов

Марія Агапітова

Володимир Ращук

Павло Алдошин

Олег Сенцов

Дмитро Лінартович

Дмитро Сова та інші.

Серед цих імен – актори театру й кіно, режисери та інші митці, які сьогодні тримають у руках зброю й роблять усе можливе для нашої перемоги.