5 українських акторів, які зараз служать у війську
- Володимир Ращук, Дмитро Сова, Данііл Мірешкін, Гарік Бірча та Ігор Ласточкін служать у війську.
- Вони займають різні позиції у Силах оборони України, поєднуючи військову службу з акторською діяльністю.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України чимало відомих людей долучилися до війська. Вони відсунули кар'єру на задній план, аби виконати свій обов'язок перед державою.
Стали на захист України й актори. Хто зараз служить, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Які українські актори зараз служать?
Володимир Ращук
Одні з найпопулярніших проєктів за участі Володимира Ращука – серіал "Прикордонники" і фільм "Каховський об'єкт". Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно пішов на війну. Військовий служить у батальйоні "Свобода" у складі бригади швидкого реагування на Нацгвардії "Рубіж".
Дмитро Сова
Дмитро Сова поповнив лави Збройних Сил України на початку російського повномасштабного вторгнення. Зараз актор служить у першому центрі рекрутингу Сухопутних військ. Чоловік поєднує військову діяльність з акторською, зокрема знявся у серіалі "Прикордонники", у фільмах "Песики", "Потяг до Різдва", "Вартові Різдва".
Данііл Мірешкін
Коли розпочалася велика війна, Данііл Мірешкін зайнявся волонтерством. Також він допомагав іноземним журналістам висвітлювати російську агресію проти України. Згодом чоловік долучився до полку "Азов".
Гарік Бірча
Зірка популярного комедійного серіалу "Віталька" Гарік Бірча став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Актор має звання головного сержанта і служить у 210-му окремому штурмовому полку.
Ігор Ласточкін
Зірка "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін спершу волонтерив, а згодом вирішив доєднатися до Сил оборони України. Він проходить службу у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".