5 українських акторів, які зараз служать у війську

Після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України чимало відомих людей долучилися до війська. Вони відсунули кар'єру на задній план, аби виконати свій обов'язок перед державою.

Стали на захист України й актори. Хто зараз служить, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Які українські актори зараз служать?

Володимир Ращук

Одні з найпопулярніших проєктів за участі Володимира Ращука – серіал "Прикордонники" і фільм "Каховський об'єкт". Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно пішов на війну. Військовий служить у батальйоні "Свобода" у складі бригади швидкого реагування на Нацгвардії "Рубіж".

Володимир Ращук / Фото з інстаграму актора

Дмитро Сова

Дмитро Сова поповнив лави Збройних Сил України на початку російського повномасштабного вторгнення. Зараз актор служить у першому центрі рекрутингу Сухопутних військ. Чоловік поєднує військову діяльність з акторською, зокрема знявся у серіалі "Прикордонники", у фільмах "Песики", "Потяг до Різдва", "Вартові Різдва".

Дмитро Сова / Фото з інстаграму актора

Данііл Мірешкін

Коли розпочалася велика війна, Данііл Мірешкін зайнявся волонтерством. Також він допомагав іноземним журналістам висвітлювати російську агресію проти України. Згодом чоловік долучився до полку "Азов".

Данііл Мірешкін / Скриншот з відео

Гарік Бірча

Зірка популярного комедійного серіалу "Віталька" Гарік Бірча став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Актор має звання головного сержанта і служить у 210-му окремому штурмовому полку.

Гарік Бірча / Фото "Ліга Сміху"

Ігор Ласточкін

Зірка "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін спершу волонтерив, а згодом вирішив доєднатися до Сил оборони України. Він проходить службу у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

Ігор Ласточкін / Фото "1+1"