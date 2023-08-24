5 українських акторів, які відмовилися від співпраці з росіянами ще у 2014 році

Під час складних історичних подій, таких як анексія Криму та початок війни на Сході України, багато українців відмовилися від співпраці з росіянами. Це стосується не лише громадських діячів, але і представників культурної сфери, зокрема акторів.

У 2014 році одна з найвідоміших українських актрис Римма Зюбіна публічно заявила, що більше не буде заходити в один кадр з акторами з Росії. Її позицію підтримали Ірма Вітовська, Ада Роговцева, Ахтем Сеітаблаєв і Вікторія Білан.

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5 українських акторів, які відмовилися від співпраці з росіянами у 2014 році

Римма Зюбіна

Українська акторка, телеведуча та громадська активістка. Володарка престижної нагороди Золота дзиґа у номінації "Найкраща жіноча роль" за її виняткову гру Дарини у фільмі "Гніздо горлиці", який вийшов у 2016 році. За цю роль Зюбіна також отримала відзнаку на Міжнародному кінофестивалі в Мангеймі, Німеччина, у 2016 році, та на Міжнародному кінофестивалі "Кохання це безумство" у Варні, Болгарія, у 2017 році в номінації "Найкраща жіноча роль". У 2004 та 2008 роках отримала театральну премію "Київська пектораль".

У 2014 році Римма Зюбіна офіційно оголосила про своє рішення припинити співпрацю з кіно- та телевиробництвами, пов'язаними з Росією. Також вона відмовилася від державного звання "Заслужена артистка", оскільки сприймає його як радянську нагороду.

Римма Зюбіна також увійшла до 100 жінок, відзначених Всеукраїнським рейтинговим журналом "Гордість та краса України" 2019 року.

Римма Зюбіна / Фото з фейсбуку акторки

Ахтем Сеітаблаєв

Український актор та режисер кримськотатарського походження. Дебютував у кіно у 2003 році, коли зіграв роль середнього брата Умая в українській драматичній стрічці Олеся Саніна "Мамай".

Широкої популярності український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв набув з 2013 року. Саме в цей період вийшла на екрани історична військова драма "Хайтарма". Цікавим для глядачів став також його наступний успішний проєкт – фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва. У 2021 році Ахтем Сеітаблаєв вразив своєю акторською майстерністю у фільмі "Ми є Ми поруч". Ця артхаузна робота у чорно-білому кольорі та розповідає драматичну історію втрати та відчуття кохання.

Цього року на широкі екрани вийшла воєнна драма "Мирний-21" про луганських прикордонників, які дали бій окупантам, попри перевагу ворога в силі та техніці, у 2014 році.

У 2022 році, у перші дні російського вторгнення в Україну, Ахтем записався до лав територіальної оборони міста Києва.

Ахтем Сеітаблаєв / Фото з фейсбуку актора

Ада Роговцева

Ада Роговцева стала відомою як видатна акторка, а також визнаною особистістю в історії України. Її популярність не обмежується лише акторською майстерністю – вона також виступає в ролі важливої громадянської постаті.

Перший крок Ади Миколаївни на театральну сцену був зроблений у 1959 році, коли вона виступила у головній ролі у виставі "Юність Полі Вихрової". На той момент їй було всього 22 роки. Протягом своєї кар'єри в театрі вона успішно зіграла понад 50 ролей.

Ада Роговцева здобула першу кінороль вже у віці 18 років, виступивши у фільмі "Приборкання вогню", де вона втілила образ Наталії Башкирцевої. Її ім'я стало широко відомим завдяки фільму "Вічний поклик", і серед інших її популярних фільмів можна відзначити такі як "Обручка з рубіном", "11 дітей з Моршина", "Спитайте в осені" і "Я кохаю свого чоловіка".

Відомо, що українська артистка театру та кіно 60 років свого життя присвятила російській культурі, але, попри все, не зрадила Україну.

Мені українці пробачили. Ніхто й ніколи мені "не закинув". Не згадували. Я все розповідаю, я відверта. Люди бачать, що статків у мене немає. Може, через це з'явилася довіра,

– поділилася Роговцева.

Після війни, яка розпочалася у 2014 році, Роговцева розірвала всі робочі зв'язки з Росією. Останнім часом вона з'явилася в таких проєктах, як "Де гроші" і "Мама. Продовження".

Ада Роговцева / Фото з фейсбуку "Дивись українське"

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Ірма Вітовська

Свою акторську кар'єру Ірма Вітовська розпочала у Молодому театрі у Києві ще у 1998 році. Вона отримала визнання від широкої аудиторії завдяки своїй участі у популярному телевізійному шоу "Леся + Рома" на початку 2000-х років. Протягом двох років поспіль, у 2019 та 2020 роках, Ірма Вітовська здобула перемогу в номінації "Найкраща жіноча роль" на престижній премії Золота дзиґа.

У 2019 році вона була визнана кращою за свою роль українсько-американського фільму "Брама", а у 2020 році – за виступ у фільмі Антоніо Лукіча "Мої думки тихі". Мало того, її професійна гра в ролі матері-заробітчанки у фільмі Лукіча була відзначена нагородою "Золотий Дюк" на Одеському міжнародному кінофестивалі 2019 року.

Після російської збройної агресії проти України у 2014 році Ірма Вітовська відмовилася від співпраці з російськими кіновиробниками. Війна – це не дружба між народами. Не ми взяли Ростов чи Воронеж… У митців має бути свідома громадянська позиція. Афіші російських артистів на місці розстрілу наших хлопців мене принижують,

– зазначила вона.

Ірма Вітовська / Фото з фейсбуку акторки

Вікторія Білан-Ращук

Київська акторка театру та кіно, боєць батальйону "Свобода", 24 роки Вікторія Білан-Ращук присвятила акторській кар'єрі. Нині займається організаційними питаннями у батальйоні, волонтерить та відправляє бійцям найпотрібніше у гарячі точки війни.



Чоловік Вікторії, актор Володимир Ращук зараз – молодший лейтенант, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж".

Вікторія Білан з чоловіком Володимиром / Фото з фейсбуку акторки