Їхнє серце вільне: 3 популярні українські актори, які є холостяками

В Україні чимало справді талановитих, харизматичних та привабливих акторів. Багато з них уже давно перебувають у стосунках, будують особисте життя або ж приховують своїх обраниць від публіки. Відтак їхні серця зайняті.

Водночас є й ті, хто залишається привабливими холостяками. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з популярних українських акторів наразі не перебуває у стосунках.

Рекомендуємо 2 російські серіали знову в трендах серед українців: які стрічки варто забути раз і назавжди

Хто з українських акторів є холостяком?

Тарас Цимбалюк

Один із найпопулярніших українських акторів Тарас Цимбалюк зіграв ролі у великій кількості фільмів і серіалів, зокрема "Кохання та полум'я", "Жіночий лікар. Нове життя", "Кава з кардамоном", "Коли ти розлучишся", "Коли ти вийдеш заміж" та інших. Він також брав участь у популярному реаліті-шоу "Холостяк", де був головним героєм.

Однак після фіналу його стосунки з обраницею не отримали щасливого завершення. Багато хто підозрював його в романі з українською акторкою Оленою Світличною, однак наразі вони позиціонують себе радше як друзі. За словами Тараса Цимбалюка, нині він не перебуває у серйозних стосунках.

Ахтем Сеітаблаєв

Популярний український актор Ахтем Сеітаблаєв був одружений двічі. У 2023 році він перебував у стосунках із Мар'яною, однак нині відомо, що актор є холостяком. Він нечасто афішує своє особисте життя, проте в YouTube-проєкті "По хатах" зізнавався, що його серце зараз вільне.

Олексій Тритенко

Ще один відомий український актор – Олексій Тритенко. Він також був одружений двічі: першою його дружиною була акторка Анастасія Тритенко, а другою – Зоряна Марченко.

Наразі невідомо, чи перебуває актор у стосунках, адже він не ділиться подробицями особистого життя в соцмережах. Водночас відомо, що нині він служить у ЗСУ, тож здебільшого публікує світлини зі служби. Якщо орієнтуватися на його активність, можна припустити, що його серце також вільне.

Хто з українських акторів перебуває у стосунках?

В українській кіноспільноті є чимало акторів, які охоче діляться деталями особистого життя. Відомо, що перебувають у стосунках, зокрема:

Олександр Рудинський,

Іван Бліндар,

Олексій Гнатковський,

Влад Нікітюк,

Станіслав Боклан,

Григорій Бакланов,

Андрій Ісаєнко,

Дмитро Сова,

Артур Логай,

Сергій Стрельніков,

Євген Ламах та багато інших.

Вони можуть не розкривати всіх подробиць, однак відомо, що мають коханих і будують із ними своє життя.