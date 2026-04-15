Їхнє серце вільне: 3 популярні українські актори, які є холостяками
- Тарас Цимбалюк, Ахтем Сеітаблаєв, та Олексій Тритенко є відомими українськими акторами, які наразі не перебувають у стосунках.
- Олександр Рудинський, Іван Бліндар та інші українські актори перебувають у стосунках.
В Україні чимало справді талановитих, харизматичних та привабливих акторів. Багато з них уже давно перебувають у стосунках, будують особисте життя або ж приховують своїх обраниць від публіки. Відтак їхні серця зайняті.
Водночас є й ті, хто залишається привабливими холостяками. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з популярних українських акторів наразі не перебуває у стосунках.
Хто з українських акторів є холостяком?
Тарас Цимбалюк
Один із найпопулярніших українських акторів Тарас Цимбалюк зіграв ролі у великій кількості фільмів і серіалів, зокрема "Кохання та полум'я", "Жіночий лікар. Нове життя", "Кава з кардамоном", "Коли ти розлучишся", "Коли ти вийдеш заміж" та інших. Він також брав участь у популярному реаліті-шоу "Холостяк", де був головним героєм.
Однак після фіналу його стосунки з обраницею не отримали щасливого завершення. Багато хто підозрював його в романі з українською акторкою Оленою Світличною, однак наразі вони позиціонують себе радше як друзі. За словами Тараса Цимбалюка, нині він не перебуває у серйозних стосунках.
Ахтем Сеітаблаєв
Популярний український актор Ахтем Сеітаблаєв був одружений двічі. У 2023 році він перебував у стосунках із Мар'яною, однак нині відомо, що актор є холостяком. Він нечасто афішує своє особисте життя, проте в YouTube-проєкті "По хатах" зізнавався, що його серце зараз вільне.
Олексій Тритенко
Ще один відомий український актор – Олексій Тритенко. Він також був одружений двічі: першою його дружиною була акторка Анастасія Тритенко, а другою – Зоряна Марченко.
Наразі невідомо, чи перебуває актор у стосунках, адже він не ділиться подробицями особистого життя в соцмережах. Водночас відомо, що нині він служить у ЗСУ, тож здебільшого публікує світлини зі служби. Якщо орієнтуватися на його активність, можна припустити, що його серце також вільне.
Хто з українських акторів перебуває у стосунках?
В українській кіноспільноті є чимало акторів, які охоче діляться деталями особистого життя. Відомо, що перебувають у стосунках, зокрема:
- Олександр Рудинський,
- Іван Бліндар,
- Олексій Гнатковський,
- Влад Нікітюк,
- Станіслав Боклан,
- Григорій Бакланов,
- Андрій Ісаєнко,
- Дмитро Сова,
- Артур Логай,
- Сергій Стрельніков,
- Євген Ламах та багато інших.
Вони можуть не розкривати всіх подробиць, однак відомо, що мають коханих і будують із ними своє життя.