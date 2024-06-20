4 українські акторки, які зіграли закоханих із росіянами

До початку повномасштабної війни багато українських акторів знімалися у російських серіалах. Також часто російських акторів запрошували на українські знімальні майданчики.

Тому часто українцям доводилось грати закохану пару з російськими "зірками". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, хто увійшов до цього списку.

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Українські актори, які зіграли закоханих із росіянами

Олеся Власова

Олеся Власова була однією з акторок, які працювали на одному знімальному майданчику з росіянами. Вона взяла участь у серіалі "Жіночий лікар", де було залучено багато акторів з країни окупантів.

У цьому проєкті Олеся зіграла роль закоханої пари з російським актором Михайлом Хімічевим, а також Іллею Носковим.

Після початку великої війни Олеся Власова припинила спілкуватися з колегами з Росії й перейшла на українську мову. Вона визнає, що все, що пов'язане з країною окупанта, сьогодні у неї викликає огиду.

Катерина Кузнецова

Українська акторка Катерина Кузнєцова працювала у Москві протягом 13 років, навіть після початку війни у 2014 році. Зараз зірка зізнається, що тоді не розуміла всієї складності ситуації. Після початку великої війни вона засудила політику Кремля і виїхала з країни окупанта.

Але у свої 22 роки артистка відчувала комплекс неповноцінності у зв'язку зі своєю професійною кар'єрою. За її словами, українцям не давали можливості розкрити свій талант.

Тому у 2009 році Катерина поїхала до Москви, щоб збудувати кар'єру. Там акторка знялася у багатьох серіалах. Зокрема, у стрічці "Кухня", де українка зіграла кохання з російським актором.

Міла Сивацька

Українська акторка Міла Сивацька прожила три з половиною роки в Росії, де знімалася у комедійному серіалі "Гранд" і серії фільмів "Останній богатир" від компанії "Уолт Дісней Компані СНД". Там акторка також зіграла кохання із росіянами.

Зараз Міла Сивацька визнає свої помилки й жалкує про роботу у Росії, але не соромиться цього. Акторка пояснила, що була несвідомою і дбала про свою кар'єру, але після повномасштабного вторгнення в Україну переоцінила своє життя.

Любава Грешнова

Акторка також стала однією із тих, хто ділив знімальні майданчики із росіянами. Вона визнала, що стала заручницею обставин.

Популярність Любави Грешнової значною мірою зумовлена ролями, які вона виконала у таких фільмах, як "Маршрут милосердя", "Сусіди", "Любов і трошки перцю", "Вогні великого міста", "За законом", "Диво", "Час гріхів", "Будинок для двох", "Колишня".

Любава зазначила, що весь український кінематограф після 2014 року і до 23 лютого 2022 року був залежним від російського виробництва. Тому вона не мала іншого вибору. Сьогодні акторка покинула Росію, підтримує Україну й активно займається волонтерською діяльністю.