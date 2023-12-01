5 українських акторів, які отримали повістку

Українські актори активно допомагають українській армії виборювати нашу перемогу. Хтось – долучається фінансово та волонтерить, а хтось – зі зброєю в руках захищає українську землю від загарбників.

Читайте в матеріалі 24 Каналу, як актори відреагували на повістку, та чи служать вони зараз у війську.

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Українські актори, які отримали повістку

Тарас Цимбалюк

Український актор Тарас Цимбалюк повідомив, що отримав повістку до військкомату. Цимбалюк розповів, що він вже успішно пройшов медичний огляд і зараз чекає на свою чергу. Актор відверто поділився своїми страхами щодо можливості призову на фронт, оскільки він має обмежений досвід та відсутність знань у цій сфері. А проте, Цимбалюк вказав, що якщо його направлять на навчання, він виконає свій громадянський обов'язок. Наразі актор не перебуває на фронті.

Ярослав Безкоровайний

Актор Ярослав Безкоровайний з Дніпра переїхав до Бережан. Театр, в якому він виступав, наразі не працює, тому чоловік вирішив волонтерити та готується приєднатися до війська. Разом зі своїми колегами він організував благодійний аукціон, де актори пропонують на продаж різні цінні для них речі, аби зібрати кошти на придбання автомобілів та карет швидкої допомоги.

Десь 26 лютого ми приїхали сюди й зрозуміли, що потрібно робити те, що можемо робити. Перше, що спало на думку – це волонтерство. Допомагали чим могли, збирали продукти, збирали медикаменти, переганяли автомобілі,

– каже Безкоровайний.

Окрім того, Ярослав збирається йти до війська. Актор каже, що готовий захищати Україну. Чекає наказу.

Вже отримав повістку, пройшов медичну комісію і чекаю дзвіночка від військкомату,

– каже Ярослав.

Дмитро Сова

Актор розказував, що з початку повномасштабного російського вторгнення, він багато разів ходив у військкомат, але кожного разу, коли дізнавалися про його професію, йому радили зачекати своєї черги. Лише наприкінці червня йому зателефонували й повідомили, що виписали повістку. Одразу ж після отримання, Сова приєднався до захисту України на фронті.

Тімур Мірошниченко

Тімур Мірошниченко сказав, що він отримав повістку від військкомату, але це сталося кілька місяців до початку повномасштабної війни. Тож Тімур зареєструвався в військкоматі. Ведучий додав, що поки він може бути корисним для України в тилу, він буде займатися благодійністю. Однак, якщо знадобиться йти на фронт, шоумен готовий виконати свій обов'язок.

Поки у мене є можливість бути корисним, збирати гроші, привертати міжнародну увагу, я буду це робити,

– розповів Мірошниченко

Роман Семисал

Актор не чекав на призов, ще 2014 року він зателефонував на "гарячу лінію" Міністерства оборони зі словами: "Хочу на фронт!". Там порадили звернутися до військкомату за фактичним місцем проживання. Але в Києві відмовили й направили до військкомату за місцем реєстрації – в Дніпропетровську область. Дізнавшись, що він музикант за фахом, йому іронічно зауважили, що на війні не потрібні музиканти, а танкісти, артилеристи, снайпери. Однак, через катастрофічну нестачу бійців, актору дозволили пройти медичну комісію, хоча без гарантії призову на передову. Проте, через два тижні він отримав повістку.