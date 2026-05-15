На Netflix можна подивитись українські детективні серіали

В українському кіно відзнято чимало детективних серіалів, які можна подивитись у вільному доступі. Однак на платформа Netflix представлені далеко не всі.

З чим це пов'язано важко сказати, тому 24 Канал розповість про ті серіали, які будуть цікаві передплатникам платформи.

"Тиха Нава", 2026

Рейтинг IMDb: 7,4

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Головні ролі у серіалі виконали Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Вероніка Мішаєва, Лариса Руснак та інші відомі українські актори.

Сюжет розгортається навколо Адама та його нареченої Інни. Влітку 2018 року вони приїжджають до Тихої Нави на відпочинок. Пара свариться, а її коханий вирішує піти якомога далі. За якийсь час дівчина вирушає на пошуки свого нареченого і випадково стає жертвою злочину. Поліція не проводить належного розслідування, а підозра падає на Адама.

Щоб встановити справедливість чоловік береться сам розслідувати справу й вступає у боротьбу з системою, у якій панують фальсифікації, замовчування та байдужість.

"Парочка слідчих", 2025 – 2026

Рейтинг IMDb: 7,2

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 32

Історія розповідає про слідчу Софію, яка починає працювати у відділку. Якщо з іншими колегами вдається встановити зв'язок, то стосунки із судекспертом Пашею відверто бажають кращого. Та вони вимушені працювати разом, щоб розплутувати складні справи.

Кожна серія стрічки – це новий злочин, над яким працює команда слідчих.

