Українські детективні серіали, які затягують з перших хвилин

Детектив – це той жанр, де не просто спостерігаєш, а стаєш учасником сюжету. Постійні роздуми та здогадки змушують не просто хвилюватись за героїв, а й вибудовувати власні стратегії у різних ситуаціях.

24 Канал обрав декілька українських детективних серіалів, які сподобаються любителям цього жанру.

До теми 3 українські серіали, від яких мурахи по шкірі

"К.О.Д."

Рейтинг IMDb: 5,8

У центрі серіалу – робота спецпідрозділу, який розслідує найскладніші й найзаплутаніші злочини. Кожна справа – це не просто пошук винного, а занурення у мотиви, психологію та приховані зв'язки між людьми. Паралельно з розслідуваннями розкриваються особисті історії самих слідчих: їхні страхи, конфлікти та моральні дилеми.

"К.О.Д.": дивіться онлайн трейлер серіалу

"ДВРЗ проти шпигуна"

Рейтинг IMDb: –

Це продовження культового серіалу "Дільничий з ДВРЗ". У новій історії – дільничні Бондар і Дзюба дізнаються, що комусь з них доведеться піти на пенсію, а в їхній команді з'явиться молодий амбітний напарник Антон Довгий. Та відділок ДВРЗ опиниться у центрі міжнародного скандалу. На районі викрали британського дипломата, який схожий з дільничним Дзюбою, як брат-близнюк.

Зазначимо, що це новий 4-серійний серіал, який вийде незабаром. У соцмережах повідомили, що зйомки вже завершені. Цікаво, що у серіалі син В'ячеслава Довженка зіграє разом із батьком.

"Реванш"

Рейтинг IMDb: –

У центрі сюжету – Валентина, талановита й цілеспрямована молода жінка, яка прагне реалізувати себе в науці. Та її життя різко змінюється, коли вона опиняється втягнутою у небезпечну гру інтриг, зради й маніпуляцій. Напередодні свого 23-го дня народження героїня дізнається, що люди, яким вона найбільше довіряла, здатні на підступні вчинки.

Сфабриковані звинувачення позбавляють Валентину всього, що було для неї важливим: кохання, дому, репутації та підтримки близьких. Залишившись сам на сам із несправедливістю, вона змушена почати боротьбу за правду, власну гідність і право на щастя.

Головні ролі в серіалі виконали: Анна Сердюк, Євген Лісничий, Клавдія Дрозд, Олександр Соколов, Олексій Нагрудний, Дар'я Трегубова, Валентин Томусяк та інші.

"Реванш": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Слідча"

Рейтинг IMDb: –

Яся з самого дитинства вирізнялась феноменальною пам'яттю та інтуїцією, тому й пішла у правоохоронні органи. Дівчина та її брат Костя виросли без батька. Мати з невідомих причин завзято приховувала, хто є рідним татом її дітей. Та з кожним роком їх все важче було стримати у прагненні дізнатись більше про цього чоловіка.

Коли мама іде з життя, Яся та Костя вирішують відновити пошуки батька й натрапляють на слід чоловіка, який визнав батьківство, але брати участь у житті дітей відмовився. Та Асю не покидає інтуїтивне відчуття, що щось тут не так.

"Слідча": дивіться онлайн трейлер серіалу

Нещодавно ми розповідали, де знімали популярний український детективний трилер "Тиха Нава".