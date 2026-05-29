Доступні для перегляду онлайн: 3 українські детективні серіали, які затягують з перших хвилин

Навчальний рік у багатьох добігає кінця, а в людей, які працюють, розпочинається сезон літніх відпусток. Тож з'являється більше часу, аби нарешті переглянути топові українські серіали, особливо якщо йдеться про захопливі детективні історії, доступні онлайн.

Ми підготували для вас добірку серіалів, які захоплюють із перших хвилин і тримають у напрузі до самого фіналу. У матеріалі 24 Каналу обирайте свого фаворита та проводьте час із задоволенням.

Які українські серіали можна подивитись онлайн безплатно?

"Дві сестри"

"Дві сестри" – популярний український драматичний серіал із детективною лінією. У центрі сюжету – дві сестри, які абсолютно не схожі одна на одну. Одна звикла розв'язувати свої проблеми за допомогою грошей, численних романів і мріє якнайшвидше вийти заміж. Інша ж – наполегливо навчається, аби скласти іспити, стати кваліфікованою лікаркою та рятувати життя людей.

Однак життя обох кардинально змінюється через одного чоловіка. Фінал цієї історії покаже, як різні життєві цінності можуть привести до зовсім різних наслідків: для когось – до щасливого фіналу, а для когось – зовсім ні.

"Зворотний напрямок"

"Зворотний напрямок" – український серіал, у якому головні ролі виконали молода українська акторка Олеся Надєєва та Павло Текучев – зірка фільму "Вічник". Сюжет розгортається навколо теми, що іноді від ненависті до справжнього кохання – лише один крок.

У центрі історії – Дарина, яка змушена виборювати своє місце під сонцем, та Роман – успішний власник транспортної компанії, який через обставини мусить одружитися з нею. Спершу герої ненавидять одне одного, однак згодом життя повертається до них зовсім іншим боком.

"Ключі від правди"

"Ключі від правди" – український серіал, який здобув неабиякий успіх серед глядачів. Шанувальники детективних історій одразу високо оцінили цей сюжет. Події розгортаються навколо слідчої Валерії, яка змушена залишити улюблену роботу в поліції та влаштуватися адміністраторкою в готель, аби знайти відповіді на власні запитання.

Головна героїня прагне дізнатися, хто вбив її брата, і ця справа стає для неї найважливішою у житті.

Усі ці серіали доступні для безплатного онлайн-перегляду у вільному доступі, тож ви легко зможете подивитися їх удома чи на природі, наодинці або з друзями, розслабитися та бодай на деякий час забути про повсякденні турботи.