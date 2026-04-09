9 квітня, 00:19
3 українські детективні серіали, від перегляду яких неможливо відірватись

Марія Примич
Основні тези
  • Серіал "Дільничний з ДВРЗ" має 3 сезони, 72 серії та рейтинг IMDb 7.9/10.
  • Серіал "Тиха Нава" має 1 сезон, 8 серій та рейтинг IMDb 7.5/10.

Детективи зараз, мабуть, один із найпопулярніших жанрів в Україні. Лише за останні роки вийшло багато таких серіалів і вони стали доволі популярними серед українців.

Дивіться також Сильний український серіал із високим рейтингом, який нікого не залишає байдужим

Які українські детективні серіали подивитися?

"Дільничний з ДВРЗ"

  • Кількість сезонів: 3
  • Кількість серій: 72
  • Рейтинг IMDb: 7.9/10

Сергій Бондар обіймав посаду опера у центральному відділені, але був змушений перевестися до відділку у віддаленому районі міста. Його напарником стає Петро Дзюба. На новій роботі чоловік не нудьгуватиме, адже зіштовхується з кримінальною бандою, яку "кришує" місцева поліція. 

"Тиха Нава"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 8
  • Рейтинг IMDb: 7.5/10

Сюжет серіалу відбуваються у невеличкому містечку Тиха Нава, куди прибуває молодий юрист Адам Юшкевич. Головний герой опиняється у центрі жорстоких злочинів: невідомий ґвалтує та вбиває жінок. Місцева поліція не розслідує справи належним чином, тож Адам вступає у боротьбу з системою.

"Полкан"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 16
  • Рейтинг IMDb: 6.2/10

Опер Павло Сафронов впав у кому і його душа пересилилася у пса. Голос поліцейського чує його напарник Слава Курочка. Хлопець тільки розпочинає шлях у поліції.

Слава береться за розслідування злочину, а поруч із ним – пес. Він потрапляє у кумедні ситуації й пробує побувати стосунки зі слідчою Вікторією.

Які серіали подивитися після роботи?

Робочий тиждень у самому розпалі, тому не варто забувати про відпочинок. Окрім того, зараз триває підготовка до Великодня, тому справ побільшало. Раніше ми писали, які серіали допоможуть розслабитися після напруженого дня, це:

  • "Прикордонники"

  • "Скарби"

  • "Реванш

  • "Ключі від правди"