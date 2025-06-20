5 захопливих українських фільмів, які обов'язково варто подивитися цього літа

Коли надворі спека, а душа прагне емоцій та вражень, – це вдалий час звернутися до кіно. У багатьох українських фільмах можна віднайти заповітне відчуття свободи, історії про шалені пригоди та щемливу ностальгію про літнє дитинство.

На Кіно 24 зібрали українські стрічки, що будуть ідеальним варіантом для перегляду влітку. Від роуд-муві до комедій – ці історії мають особливу атмосферу, що подарують гарний настрій.

Дивіться також Скандальний фільм, який завірусився у мережі: хто з акторів зіграв у стрічці "Раша гудбай"

"Тіні забутих предків"

Стрічка розповідає про ворожі гуцульські роди, де раптово розквітає кохання. Між Іваном з роду Палійчуків та Марічкою Гутенюк виникають почуття, які багатьом не до вподоби. Коли Іван їде на заробітки, його кохана трагічно гине. Він намагається її забути, та це так просто не вдається. Український культовий фільм – обов'язковий для перегляду цього літа.

"Тіні забутих предків": дивіться трейлер онлайн

"Мої думки тихі"

У центрі сюжету – звукорежисер Вадим, який мріє про кар'єру в кіно. Він отримує такий шанс: для цього йому потрібно записати голоси закарпатських тварин, щоб отримати квиток в омріяну Канаду. Та все виявляється не так легко, бо супутником для Вадима стає його мати.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер онлайн

"Люксембург, Люксембург"

Події фільму відбуваються у 2018 році. Брати-близнюки після поневірянь і сварок вирушають з Лубен до Люксембурга, щоб знайти рідного батька. Він покинув їх ще в дитинстві. Незрозуміло, чи виправдає ця подорож сподівання братів.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер онлайн

"Мавка. Лісова пісня"

Це чарівна історія Мавки – душі та берегині лісу. Вона працює над тим, щоб зберегти баланс між чарівним та людським світом. Але зустріч з хлопцем-музикантом Лукашем змінює її життя. У Мавки виникають почуття, що ставлять її перед вибором: або захищати ліс, або віддатися коханню.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн

"Під безкрайнім небом"

Анімаційний фільм Олександри Джиганської розповідає про її літні канікули в бабусі й дідуся в Одеській області. Це тепла історія про прогулянки босоніж, відпочинок і найсолодші кавуни. Режисерка дослідила свої спогади та чому вони особливі.

"Під безкрайнім небом": дивіться трейлер онлайн