Від комедій до документалок: 5 українських фільмів, які можна подивитися на Netflix

Все більше українських фільмів виходять на Netflix. Так, їх офіційно можуть подивитися не лише українці, адже доступ має й іноземна аудиторія. Це добре, оскільки на платформі є й документальні стрічки, зокрема про війну з Росією.

11 вересня, до речі, на Netflix виходить документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", який продовжує бити рекорди касових зборів. Які ще українські стрічки дивитися на платформі, розповість Кіно 24.

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"Люксембург, Люксембург" (2022)

Сценарій до цієї неймовірної комедії написав Антоніо Лукіч, який до того ж став її режисером. У фільмі розповідається про двох братів-близнюків, які раптово дізнаються, що їхній батько, що живе у Люксембурзі, сильно захворів. Аби зустрітися з чоловіком перед смертю, головні герої відправляються у далеку дорогу.

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дике поле" (2018)

"Дике поле" – це екранізація популярного роману Сергія Жадана, який називається "Ворошиловград". Режисером стрічки є Ярослав Лодигін. Робота, до речі, стала для нього дебютною. Головний герой фільму – хлопець Герман, який повертається на Донбас. Річ у тім, що йому потрібно врятувати родинний бізнес, адже старший брат пропав. Захищати необхідно буде також друзів та кохання, адже у рідному регіоні триває війна.

"Дике поле": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бурштинові копи" (2021)

Максим – патрульний, який хотів працювати у правоохоронних органах з самого дитинства. Спершу робота чоловіка була зосереджена у Києві, але згодом його переводять на Житомирщину. Напарником Максима стає Богдан. Тепер поліціянти повинні знайти спільну мову, щоб боротися з бурштиновою мафією.

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"Бурштинові копи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поводир" (2014)

Події стрічки розгортаються у 1932-1933 роках, коли в УСРР тривали Голодомор, Розстріляне відродження, колективізація та індустріалізація. Одного разу до Харкова разом з сином приїжджає американський інженер Майкл. Чоловік отримує секретні документи проти радянської влади, тому згодом його вбивають, але хлопчику вдається залишитися в живих. Потім малий знайомиться зі сліпим бандуристом Іваном.

"Поводир": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тісто" (2024)

У фільмі розповідається про групу, яка подорожує Україною та знайомиться з крутими рестораторами, кухарями, кондитерами й пекарями. Вони знають та досліджують давні рецепти, які стосуються тіста. Про це розповідають відомі українці: Євген Клопотенко, Ніка Лозовська й Олександр Дроненко.

"Тісто": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться українське кіно, оскільки воно постійно розвивається. Важливо підтримувати нашу культуру та розповідати про неї усьому світові, зокрема й показувати фільми іноземцям.