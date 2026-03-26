Їх не оцінила публіка: 4 низькорейтингові українські фільми

Ні для кого не буде сюрпризом, що далеко не всі фільми можуть отримати високу оцінку від глядачів. Відповідно, це має вплив на рейтинг серед інших стрічок.

В сучасному українському кінематографі є декілька фільмів, які, можливо, комусь сподобались, але отримали рейтингову оцінку не вище 5. Сайт IMDb вважається одним із пріоритетних для виставлення рейтингу, тому ми беремо до уваги дані саме з цього ресурсу.

"Скажене весілля 3", 2021

Рейтинг IMDb: 4,6/10

Ця трилогія стала дуже популярною серед української публіки. Як мінімум, про це свідчать високі касові збори. Однак саме фінальна частина отримала найнижчий рейтинг серед двох попередніх фільмів.

За сюжетом, молодший син Середюка вирішує одружитись з донькою циганського барона – Радою. Голова сім'ї пообіцяв, що не псуватиме свято, однак цього разу у центрі історії – мати нареченого.

"Каховський об'єкт", 2025

Рейтинг IMDb: 5,0/10

У центрі сюжету – українські військові, які випадково потрапляють у секретний бункер, де під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях. І з цього моменту їхня місія перетворюється на справжню боротьбу за виживання.

"Велика прогулянка", 2023

Рейтинг IMDb: 4,9/10

Події розвиваються навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових і районних бізнесменів Наливайченків. Одного весняного дня обидві родини відправляються "на шашлики" й опиняються на одній галявині, яку вважають "своєю". Між ними виникає суперечка, адже ніхто не хоче поступитися місцем для приготування шашликів.

"Зірки за обміном", 2020

Рейтинг IMDb: 4,6/10

У центрі сюжету опиняються популярні артисти, які перетворюють здорову конкуренцію на запеклу ворожнечу. Підніжки на червоній доріжці, глузливі коментарі пресі – це далеко не все, на що вони здатні. Та раптом один день кардинально змінює їхні життя.

Після чергової публічної суперечки, головні герої прокидаються у тілі свого ворога.

У 2025 році вийшов ще один український фільм "Песики". Одну з ролей у ньому зіграла телеведуча Леся Нікітюк. На сайті IMDb стрічку оцінили у 5,7 з 10. Це не високий показник, однак кращий, ніж у згаданих вище стрічках.

