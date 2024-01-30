5 українських фільмів, які глядачі найчастіше дивилися у 2023

Крім фільмів за покупкою та передплатою, на MEGOGO є велика колекція безплатного контенту. Зокрема, це історичні фільми, які українці дивилися часто.

Читайте в матеріалі 24 Каналу добірку фільмів, які найдовше дивилися глядачі з України протягом 2023 року. Обирайте стрічку для перегляду на MEGOGO у вільному доступі.

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"Кіборги"

Найдовше користувачі дивилися український воєнний екшн режисера Ахтема Сеітаблаєва за сценарієм Наталки Ворожбит. Стрічка розповідає про пекло Донецького аеропорту 2014 року. Фільм отримав 6 нагород "Золота дзиґа" та вже став певною традицією перегляду в День пам'яті захисників Донецького аеропорту.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас""

Після поранення в бою за Іловайськ, командир штурмової групи батальйону "Донбас" БІШУТ дивом залишається живим в окупованому місті. Його переслідує російський офіцер РУНКОВ, який призначений комендантом Іловайська. Для РУНКОВА ця війна стала особистою трагедією, і йому необхідна не просто справедливість, а й помста. Але, можливо, хтось з них опинився у справжній пастці?

"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крути 1918"

У 1918 році відбулася одна з найжорстокіших подій – битва під Крутами, неподалік від Києва. Кілька сотень патріотично налаштованих студентів та молодих людей героїчно вирішили відстоювати свою країну від численної й добре озброєної Червоної армії. Серед них були брати, які закохалися в одну дівчину, а також безліч молодих хлопців, які ще не встигли пожити на цьому світі.

"Крути 1918": дивіться онлайн трейлер фільму

"Донбас"

Це регіон, де завжди відбуваються відкриті збройні бої та сепаратистські диверсії, що зачіпають мирних громадян. На Донбасі тендітна грань між війною і миром, правдою і пропагандою, ненавистю і любов'ю завжди на межі.

Кожен глядач може відчути себе часткою цієї страшної атмосфери, де життя та смерть так близько одне до одного, і де кожен крок може від комедії перетворитися на драму.

"Донбас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Плем'я"

Сергій, який має проблеми зі слухом, потрапляє до притулку. Випадково опинившись у справах, які не є повністю законними, він стає частиною групи, відомої як Плем'я, що сформувалася всередині спеціального інтернату. Намагаючись налагодити своє життя в таких умовах, Сергій закохується в Анну, яка є дівчиною Наглядача Плем'я.

Між хлопцем і Анною спалахує кохання, і тепер герой повинен встати на захист не лише свого життя, але й новознайденої любові.

"Плем'я": дивіться онлайн трейлер фільму