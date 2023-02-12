Поширюємо українське: 10 хороших фільмів та серіалів, які варті вашої уваги

Ми звикли бачити на екранах кінотеатрів клішовані фільми українського виробництва про українців і робимо висновки, що наша культура нецікава і неякісна. Проте, ми покажемо вам іншу сторону вітчизняних фільмів – професійних, захопливих та навіть смішних.

У часи повномасштабного вторгнення, вітчизняне кіно почало набирати популярності. Ми пропонуємо переглянути цікаві фільми та серіали, які вам точно сподобаються.

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Українські фільми та серіали, які варто переглянути

"Хайтарма"

Рік виходу: 2013 рік

Жанр: історичний, воєнний, драма

У ролях: Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Горбунов, Андрій Мостренко, Усніє Халілова, Андрій Самінін

"Хайтарма" – перший кримськотатарський художній фільм, створений на основі реальних подій. Він розповідає про депортацію кримських татар у 1944 році.

Сюжет побудований навколо героя Радянського Союзу Амет-хана Султана. Він їде у відпустку додому в Алупку після переможного звільнення Севастополя. Тоді на його очах починається депортація кримських татар. Під виселення потрапляють навіть батьки героя – радянська влада не жаліє нікого.

"Хайтарма": дивіться трейлер

"Безславні кріпаки"

Рік виходу: 2020 рік

Жанр: бойовик, комедія, пригоди

У ролях: Роман Луцький, Сергій Стрельников, Яків Ткаченко, Андрій Малінович

Це псевдоісторичний комедійний екшн про кріпаків у 1844 році. Самурай Акайо потрапляє на територію України, тікаючи від переслідування імператора Японії. Тут він знайомиться з молодим Тарасом Шевченком. Вони вирішують об’єднати вміння, щоб отримати бажане: Тарас прагне повернути кохану-кріпачку, яку вкрав пан, Акайо – помститися за свого хазяїна.

За 2 дні Шевченко швидко вчиться фехтувати, стріляти "по-македонськи", жваво бігати та не витріщатись на красивих японок. Фільм не можна дивитися без усмішки – всі бійки іронічні та смішні.

Я намагався створити екшн, зокрема, шляхом діалогів та сюжетних поворотів, твістів, внести динаміку в плані монтажу. Багато екшену робити з нашими бюджетами важко, але це і не потрібно, адже є драматургія,

– поділився режисер Роман Перфільєв в одному з інтерв’ю.

"Безславні кріпаки": дивіться трейлер

"Забуті" (18+)

Рік виходу: 2020 рік

Жанр: драма, військовий

У ролях: Марина Кошкіна, Данило Камєнскій, Василь Кухарський

Стрічка "Забуті" розповідає про життя 30-річної вчительки української мови, Ніни, в окупованому Луганську. Через заборону викладання українською мовою вона змушена проходити курси перекваліфікації на російську. Одного дня Ніна зустрічає старшокласника – хлопця, який на дах школи повісив прапор України й через це потрапив до відділку міліції. Щоб врятувати юнака, Ніна готова на все.

Цей фільм про страшне існування в окупованому Луганську та про те, як легко росіяни можуть вбити за українську символіку.

"Забуті": дивіться трейлер

"Пульс"

Рік виходу: 2020 рік

Жанр: біографія, драма

У ролях: Наталія Бабенко, Вікторія Левченко, Наталія Доля, Олександр Кобзар, Станіслав Боклан

Українська драма про спорт та важкий шлях до мети, який можна підкорити завдяки рішучості, дисципліні та сильній мотивації.

Головна героїня, Оксана Ботурчук – дівчина-спортсменка з невеликого містечка, яка мріє про великий спорт та славу. Якось вона потрапила з батьками у жахливе ДТП, внаслідок якого майже втратила зір. Лікарі та батьки казали, що про спорт можна забути, але дівчина вирішила довести всім і в першу чергу собі, що може стати чемпіонкою навіть з проблемами із зором.

Фільм заснований на реальних подіях та розповідає про життя майстрині спорту, паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук.

"Пульс": дивіться трейлер

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"Віддана" (18+)

Рік виходу: 2020 рік

Жанр: драма, мелодрама, історичний, фентезі

У ролях: Маріанна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцький

Події у фільмі розгортаються у 19 столітті на Івано-Франківщині. Одного дня в пожежі лікар Ангер втрачає дружину, але йому вдається врятувати свою доньку Аделю та дочку їхньої служниці – Стефанію. Все дитинство та юність дівчата були разом, та все змінюється, коли стає не зрозуміло, хто вони одна одній: подруги та сестри чи господиня і служниця.

Стрічка "Віддана" стала екранізацією книги Софії Андрухович «Фелікс Австрія».

"Віддана": дивіться трейлер

"Мої думки тихі"

Рік виходу: 2019 рік

Жанр: драма, комедія, сімейний

У ролях: Ірма Вітовська, Андрій Лідаговський

У центрі сюжету – молодий звукорежисер-фрілансер Вадим. Одного дня він отримує завдання записати голоси закарпатських тварин і вирушає на пошуки крику найрідкіснішої качки України – рахівського крижня.

Це завдання має змінити життя Вадима. Він може перебратися із "незручної України" до "привабливої Канади" і почати нове життя. Та все стає не таким простим, коли мама Вадима вирішує поєднати роботу сина із відпочинком.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер

"Джулія Блу"

Рік виходу: 2018 рік

Жанр: драма, мелодрама, військовий

У ролях: Поліна Снісаренко, Дмитро Ярошенко, Дар’я Баріхашвілі, Вікторія Копоть, Віталій Салій, Роман Ульмер, Богдан Ревкевич

У центрі подій – студентка факультету фотожурналістики Юлія. На вивчення фотографії її надихнули протести Революції 2014 року. Через рік після початку подій Юлія почала волонтерити у одному з військових шпиталей для поранених військових, які прибувають з фронту. Та одного дня вона зустрічає Інгліша в одній з палат – солдата з легкими пораненнями. Між ними починає з’являтися любов та пристрасть, але скелети у шафі кожного стоять перепонами у житті мрії.

"Джулія Бліу" – це не лише про ціну, яку ми платимо за кохання та війну, а й про болісний вибір, якого вимагає свобода.

"Джулія Блу": дивіться трейлер

"Моя бабуся Фані Каплан" (18+)

Рік виходу: 2016 рік

Жанр: біографічний, історичний, романтика, драма

У ролях: Катерина Молчанова, Мирослав Слабошпицький, Олексій Девотченко, Іван Бровін, Анна Донченко, Наталія Нікуленко

Сюжет фільму розгортається навколо молодої жінки Фані Каплан. Через любов до Гарського (політичного злочинця), дівчина відбула за коханого 10-тирічну каторгу, де осліпла та підірвала здоров’я. Якось він призначає їй зустріч 30 серпня 1918 року поруч із заводом Міхельсона. У той день там стається замах на Леніна. Тоді їй приписують справу замаху на "вождя". Та сюжет не такий простий. Фані закохалася у брата Володимира Леніна. Її життя тепер висить на волосині…

Стрічка створена на основі 10 втрачених сторінках у справі Фані Каплан – жінки, яку звинуватили у замаху на Володимира Леніна у 1918 році.

"Моя бабуся Фані Каплан": дивіться трейлер

Серіал "Перші ластівки"

Кількість сезонів: 2

Роки виходу: 2019 – 2020

Жанр: психологічна драма, детектив, трилер

У ролях: Вікторія Литвиненко, Олександр Рудинський, Максим Самчик, Поліна Носихіна, Таїсія-Оксана Щурук, Максим Девізоров, Олександр Бегма

Події першого сезону починаються із буденного життя, поки одна школярка не скоює самогубство. Ніхто не знає про причину, та й передсмертної записки вона не залишила. У ході слідства виявляється, що до смерті дівчини причетні її знайомі, але страшні таємниці ніхто не може розповісти.

Згодом стає зрозуміло, що зі смертю школярки тісно пов’язаний так званий "Друг". Під його вплив потрапило чимало школярів. Головне завдання – не допустити нові смерті.

Цей серіал б'є у дуже болючі місця. Там, де ти відчуваєш себе не ідеальною дитиною, не ідеальними батьками,

– поділилася телеведуча Маша Єфросініна під час прем’єри серіалу.

Також "Перші ластівки" мають 2 сезон під назвою "Перші ластівки. Залежні".

"Перші ластівки": дивіться трейлер

Серіал "Століття Якова"

Кількість сезонів: 1

Рік виходу: 2016

Жанр: драма, історичний

У ролях: Максим Девізоров, Максим Самчик, Таїсія Щурук, Вікторія Литвиненко, Анастасія Пустовіт, Ада Роговцева

Головний герой – старий Яків, якому за свої 99 років довелося пережити багато. Одного дня до його хати приходить шахрайка-наркоманка. Старий вирішує довірити їй своє минуле, хоч його застерігали щодо щирості до дивної дівчини. Яків день за днем розповідає Олені свої цікаві та не дуже історії з життя. А дівчина ввесь час намагається обдурити старого.

Ця стрічка – надзвичайно захоплива драма сільського хлопця Якова, якому довелося пережити купу війн, романтичних історії та важке сьогодення. Серіал створений за мотивами однойменної книги Володимира Лиса та побудований на реальних подіях.

"Століття Якова": дивіться трейлер