3 українські стрічки, які помилково вважали російськими

В Україні перед повномасштабною війною знімали чимало фільмів та серіалів російською мовою. У більшості випадків до цих зйомок залучалися як українські, так і російські актори. Тому багато людей зараз помилково вважають, що це проєкти Росії.

Наразі всі свідомі українці відмовилися від співпраці з росіянами, але серіали та фільми все одно залишаються доступними для перегляду. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, які з них є українськими, але всі вважали, що це стрічки з Росії.

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"Жіночий лікар"

Сьогодні в Україні створили новий серіал "Жіночий лікар. Нове життя", який повністю адаптований під сучасні реалії. Однак він черпає свій початок у стрічці "Жіночий лікар", де знімались російські актори. Тому чимало українців помилково вважали, що це серіал російського виробництва.

"Жіночий лікар": дивіться трейлер онлайн

Серіал розповідає про пологовий будинок обласної клінічної лікарні та має 5 сезонів. В Україні телесеріал транслювався на каналах "Україна" та "Інтер". Це історія про талановитого акушера-гінеколога, який з певних причин залишає престижну посаду у столиці та повертається в рідне провінційне місто, де починає працювати лікарем-ординатором місцевого пологового будинку.

"Асистентка"

Ще одна українська стрічка, у якій поряд із нашими акторами працювали росіяни. Саме тому багато людей помилково вважають, що це проєкт Росії.

Головна героїня Настя – приємна та завжди усміхнена дівчина, але досі неодружена. Цю роль зіграла українська акторка Дар'я Легейда.

У свої 29 років вона знімає рожеві окуляри, в яких жила, і починає бачити реальність. Перед нею постають певні питання в житті, на які вона повинна відповісти, щоб відновити впевненість у собі.

"Ледарі"

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Молода жінка Ліза Арсеньєва опиняється в екстремальній ситуації. Її переслідують кримінальні структури, а її друзі відбирають у неї все до копійки. Лізу починають звинувачувати в махінаціях та викраденні 50 мільйонів доларів, в яких замішаний її зниклий чоловік.

Головну роль у серіалі зіграла відома українська акторка Ольга Сумська.

На жаль, лише ціною великої війни українські кінотворці нарешті зрозуміли, що російським акторам тут не місце. Тому зараз наш кінематограф знаходиться на новому етапі розвитку.