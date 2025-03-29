Не лише "Ключі від правди": 3 топові українські фільми та серіали з Антоніною Хижняк

Нещодавно українських глядачів підкорив новий детективний серіал "Ключі від правди". Головну роль у стрічці втілила харизматична Антоніна Хижняк.

Якщо ви шукаєте, у яких фільмах та серіалах ще зіграла акторка, ми зібрали для вас добірку. Обирайте свого фаворита на Кіно 24 та дозвольте собі розслабитись уже цього вечора.

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"Збори ОСББ"

Мешканці української багатоповерхівки збираються на збори, щоб обговорити купівлю спільного генератора на зимовий період. Однак його потужності недостатньо для всіх, і питання "кого залишити без тепла" розпалює старі суперечки та призводить до конфліктів, що переростають у серйозні протистояння.

Чи зможуть вони подолати особисті інтереси та об'єднатися заради загального блага?

"Збори ОСББ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спіймати Кайдаша"

Це адаптація відомої повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". У центрі сюжету – життя простої сім'ї Кайдашів із села Семигори.

Серіал зачіпає вічні теми: стосунки невістки та свекрухи, любов, дружбу, відданість. Цей серіал одразу закохав у себе чимало глядачів і українці сподівались на другий сюжет. Однак, на жаль, продовження серіалу не буде.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Коли ти вийдеш заміж?"

У центрі сюжету Ксенія – мистецтвознавиця, яка добре розбирається у мистецтві, але зовсім не тямить у чоловіках. Після того, як наречений зрадив їй перед самим весіллям, вона вже розчарувалась у коханні. Однак морські авантюрні пригоди та найдорожча картина у світі Поля Гогена під назвою "Коли ти вийдеш заміж?", ймовірно, зможе усе розрулити.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, якщо ви шукаєте, що подивитись ввечері, то вам точно сподобаються моторошні фільми, які тримають в напрузі до самого кінця.