6 українських фільмів та серіалів, які не залишать нікого байдужим
- Актор Павло Текучев рекомендує такі українські фільми, як "Ти – космос" та "Мої думки тихі".
- Серед інших рекомендацій: серіали "Зворотний напрямок", "Спіймати Кайдаша", "Ховаючи колишню" та "Тиха Нава".
Попереду п'ятниця і вихідні, коли можна дивитися фільми та серіали, адже у будні дні не завжди є на це час. Щоб зробити перегляд цікавішим і веселішим, закличте друзів або рідних.
В інтерв'ю 24 Каналу актор Павло Текучев порекомендував кілька українських фільмів та серіалів. Обов'язково зберігайте добірку, адже вони дійсно варті перегляду.
Не пропустіть "Зворотний напрямок", зйомки у "Вічнику" та особисте життя: відверте інтерв'ю з Павлом Текучевим
Які українські фільми та серіали рекомендує Павло Текучев?
"Ти – космос"
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
У фільмі розповідається про українського космічного далекобійника Андрія, який займається перевезенням ядерних відходів з Землі на супутник Юпітера. Раптом Земля вибухає і все навколо знищується, а чоловік залишається один.
Андрій спілкується лише з роботом, та якось на зв'язок виходить француженка Катрін, якій потрібна допомога. Головний герой наражає себе на небезпеку, але вирушає до неї.
"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму
"Мої думки тихі"
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Звукорежисер-фрілансер Вадим відправляється на Закарпаття записувати голоси тварин – таку роботу йому запропонував замовник із Канади. Виконавши завдання, хлопець може отримати постійний контракт і поїхати за кордон.
У подорож головний герой їде з мамою, тож на них чекають пригоди, кумедні ситуації й відверті розмови.
"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму
"Зворотний напрямок"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
Після втрати батьків Дарина зіштовхується з випробуваннями. Від тітки Катерини, яка нею опікується, дівчина не отримує підтримки. Життя головної героїні змінює неочікувана зустріч з власником транспортної компанії Романом. Вони змушені одружитися, проте не відчувають кохання одне до одного.
"Зворотний напрямок": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Спіймати Кайдаша"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 12
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Серіал знятий на основі повісті "Кайдашева сім'я", яку написав український письменник Іван Нечуй-Левицький, проте події розгортаються у 2000-2014 роках, а сценаристка Наталка Ворожбит додала багато нових сюжетних ліній.
Глядачі спостерігають за життям сім'ї Кайдашів: Омелька, Марусі, Карпа, Лавріна та їхніх невісток – Мотрі й Мелашки.
"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Ховаючи колишню"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Це розповідь про чотирьох чоловіків, які зустрічаються на похороні колишньої, що загинула на фронті. Після прощання вони збираються у барі, щоб з'ясувати, кого вона любила найбільше.
"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Тиха Нава"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Улітку 2018 року Адам і його наречена Інна приїжджають на відпочинок до Тихої Нави. Після сварки хлопець йде, а дівчина відправляється шукати коханого і стає жертвою зґвалтування. Поліція не збирається належним чином розслідувати справу, а Інна починає підозрювати у злочині самого Адама, тож їхні стосунки руйнуються.
Невдовзі хлопець повертається у місто, щоб знайти кривдника Інни. Однак у Тихій Наві стається зґвалтування та вбивство. Поліція і влада фальсифікують докази й залякують жертв, тому Адам вступає у боротьбу з ними.
"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу