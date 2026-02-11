З кожним роком український кінематограф розвивається. Наші митці знімають круті фільми, які завоювоють увагу глядачів, також відкривається багато нових облич серед акторів.

24 Канал розповість про 5 українських фільмів, які вас вразять. Вони мають високий рейтинг і свого часу були дуже популярними.

Українські фільми, які вас вразять

"Стоп-Земля" (2021)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

У центрі сюжету – 16 річна Маша з Києва, яка вчиться в 11-А класі. Близькими друзями дівчини є Яна і Сєня, завдяки яким вона не почувається настільки самотньою. Діти проводять разом час після школи й діляться секретами.

Якось Маша закохується у свого однокласника Сашу, однак не наважується зробити перший крок. Підготовка до іспитів і думки про майбутнє також тиснуть на школярку, зіштовхується вона й з важливими життєвими уроками.

"Стоп-Земля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Памфір" (2022)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Леонід – колишній контрабандист, відомий як Памфір. Він хоче змінити своє життя, показувати гарний приклад сину і заробляти гроші чесним шляхом. Кілька років чоловік працював за кордоном, після чого повертається додому.

Назар, син Леоніда, намагається втримати батька, тому спалює його документи, проте спалахує місцева церква. Чоловіку доведеться звернутися до свого минулого, щоб виправити ситуацію.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ти – космос" (2025)

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Космічний далекобійник Андрій Мельник займається перевезенням ядерних відходів із Землі на супутник Юпітера. Раптом Земля вибухає, тож усе навколо знищується. Чоловік залишився у Всесвіті один.

Андрій спілкується лише з роботом, проте якось він зв'язується з француженкою Катрін, якій потрібна допомога. Головний герой наражає себе на небезпеку, але вирушає до жінки.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я і Фелікс" (2022)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Андрій переживає складний період у житті. Одного разу хлопець знайомиться з загадковим і мудрим чоловіком Феліксом. На них чекає багато пригод і випробувань, що покажуть, наскільки цінною є дружба.

"Я і Фелікс": дивіться онлайн трейлер фільму

"БожеВільні" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Події фільму розгортаються у 1970-х роках. Андрій Довженко дізнається, що людей, яких звинуватили за статтею "антирадянська діяльність", відправляли до спеціалізованих психіатричних лікарень, а не до тюрми. Також їм ставили діагноз "млявоплинна шизофренія".

Головний герой зіштовхується з каральною психіатрією. Він має вибрати: погодитися співпрацювати з КДБ чи наразитися на небезпеку, щоб розкрити правду про дисидентів, яких закатували у психлікарні.

"БожеВільні": дивіться онлайн трейлер фільму

Які нові українські фільми подивитися?