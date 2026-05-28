Подивіться ці фільми, коли за вікном падає дощ

На найближчі дні синоптики передають не надто сприятливу погоду. А це означає, що з'явиться можливість запастись чимось смачненьким і увімкнути українські фільми, які допоможуть розбавити сіру погоду за вікном.

24 Канал обрав декілька фільмів із українського кінематографа, який пропонує до уваги глядачів доволі якісне кіно.

"Всі відтінки спокуси", 2026

Рейтинг IMDb: 3,5

Еротичний трилер розповідає про події, які розвиваються у Лемберзі (сучасному Львові) наприкінці XIX століття – у 1897 році. У центрі сюжету – Амелія Крижевська-Зег, донька Йогана Зега, яка після весільної подорожі повертається до родинного маєтку.

Та за зачиненими дверима будинку кожен має власний намір: хтось прагне її статків, хтось – її ролі, а хтось бачить єдиний вихід у її зникненні.

"Гніздо горлиці", 2016

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет фільму розповідає про долю українських жінок за кордоном. Дарина, яка проживає у карпатському селі на Буковині, вирішує їхати до Італії, щоб заробити для сім'ї грошей.

За кордоном на неї чекає вибаглива та капризна італійка, випробування мовою і навіть романтичні стосунки. Жінка вагітніє від роботодавця й вирішує повернутись додому. Та це тільки початок її випробувань.

"Мавка. Справжній міф", 2026

Рейтинг IMDb: 6,0

Стрічка розповідає історію забороненого кохання між міфічною Мавкою та молодим біологом Лук'яном, який приїхав до лісу у складі наукової експедиції. Події розгортаються у прадавніх українських лісах під час магічного Русалчиного тижня.

"На драйві", 2026

Рейтинг IMDb: 6,9

Компанія друзів з Харкова знаходять покинуті автівки на стоянці торгівельного центру, який зачинили через війну. Вони вирішують влаштувати у зачиненому ТРЦ справжні перегони зі ставками.

Зароблені кошти компанія планувала передати на відновлення чебуречної, яку зруйнували росіяни, але все йде не за планом.

Які українські фільми варті вашої уваги?

"Ну мам";

"Хрещатик 48/2";

"КІЛЛХАУС";

"Довбуш";

"Ти – космос".

Обирайте стрічку для вечірнього перегляду та пориньте в історію, яка подарує вам ту атмосферу, якої прагне душа.