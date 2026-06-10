5 гідних українських фільмів, які варто рекомендувати усім без винятку

Українські фільми активно виходить на абсолютно новий рівень. Тому, якщо ви у пошуку гідної стрічки для перегляду, у нас для вас є відмінні варіанти.

У матеріалі 24 Каналу ми підготували для вас добірку саме таких проєктів. Обирайте стрічку та рекомендуйте ці кіноісторії своїм друзям, адже вони точно варті перегляду.

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Які гідні українські фільми має побачити кожен?

"Ти – Космос"

Цей фільм наробив чимало галасу як у кінотеатрах, так і в мережі. Українська стрічка режисера Павла Острікова вийшла на екрани 20 листопада 2025 року.

"Ти – Космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається навколо Андрія, який уже два роки перебуває на космічному вантажному кораблі та прямує до найближчої чорної діри.

Однак одного дня Земля вибухає, і чоловік із жахом усвідомлює, що залишився єдиною людиною у Всесвіті. Принаймні так він думає до того моменту, поки на зв'язок не виходить французька науковиця Катрін. Тоді герої вирішують вирушити назустріч одне одному.

"Памфір"

"Памфір" – один із найпомітніших українських фільмів 2022 року, що поєднав у собі елементи драми та кримінального кіно. Події стрічки розгортаються на заході України.

Після тривалої відсутності Памфір повертається додому, щоб бути поруч із родиною. Однак обставини змушують його знову ступити на небезпечний шлях, який може мати фатальні наслідки.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

Це сильне українське кіно, у якому органічно поєдналися самобутній колорит, потужний сценарій, переконлива акторська гра та глибокий зміст.

"Довбуш"

Ще одна стрічка, варта уваги, – "Довбуш", прем'єра якої відбулася у 2023 році. Головні ролі у фільмі виконали Сергій Стрельніков, Дар'я Плахтій та Олексій Гнатковський.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

Це масштабний український блокбастер, у якому поєдналися історія, видовищність, сила духу та захопливі карпатські пейзажі. Стрічка нагадує про важливість свободи та боротьби за справедливість.

"Ну мам!"

Це якісна українська комедія, прем'єра якої відбулася у 2026 році. Сьогодні фільм можна переглянути на стримінговій платформі Netflix.

"Ну мам!": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет обертається навколо найважливішої людини в житті багатьох із нас – мами.

Стрічка порушує важливі теми через гумор та легку подачу, нагадуючи про цінність родинних зв'язків і простих слів любові, які часто відкладаються на потім.

"Я і Фелікс"

Прем'єра цієї стрічки відбулася у 2022 році. Це драма режисерки Ірини Цілик, яка розповідає про дорослішання хлопця на ім'я Тимофій у 90-х роках.

Глядач має змогу зануритися в історію його родини, дружби, першого кохання та пошуку себе. Усе це показано крізь призму дитячого сприйняття світу.

"Я і Фелікс": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм пронизаний ностальгією, вирізняється вишуканою операторською роботою та порушує теми, які залишаються актуальними й сьогодні.