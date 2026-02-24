3 українські фільми про війну, які має побачити весь світ

24 лютого 2022 року життя кожного українця змінилося назавжди. Про ці події вже створено численні документальні та художні фільми й серіали, які варто переглянути.

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку стрічок, які мають побачити всі – як українці, так і іноземці. Оберіть фільм для перегляду у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дивіться також Зірка "Володаря перснів" зворушив мережу прочитанням поезії українського ветерана

Які фільми про війну в Україні має побачити кожен?

"Обмін"

Це український фільм про історію двох батьків, яких Майдан та війна на Сході розвели по різні сторони правди. Все змінюється, коли їхнім синам загрожує небезпека. Стрічка нікого не залишає байдужим.

"Обмін": дивіться онлайн трейлер фільму

Головні ролі виконали Анна Адамович, Василь Баша, В'ячеслав Довженко, Остап Дзядик, Володимир Гурін, Єгор Козлов, Надія Левченко, Владислав Мамчур, Ірина Островська та інші. Прем’єра відбулася 16 травня 2024 року.

"У полі"

Це короткометражний фільм тривалістю всього 20 хвилин, але він справді заслуговує на увагу кожного глядача. Дія розгортається в сучасній Україні, посеред війни.

Історія розповідає про батька, який дізнається про загибель свого сина на фронті. Тіло молодого солдата залишається на території Сходу, підконтрольній сепаратистам. Відмовляючись прийняти жахливу реальність війни, батько вирушає в зону бойових дій, сповнений рішучості знайти свого сина.

"Буча"

Це український повнометражний фільм Станіслав Тіунов, заснований на реальній біографії волонтера Костянтин Гудаускас. Сюжет розгортається навколо волонтера, який вивозить людей з Бучі під час бучанської різанини, влаштованої російськими окупантами.

"Буча": дивіться онлайн трейлер фільму

Завдяки своєму паспорту він має можливість перетинати окуповані території. Таким чином йому вдалося врятувати 203 людини та на власні очі побачити справжнє жахіття війни й окупації. Перед його очима відбуваються вбивства, пограбування, зґвалтування. Він робить усе можливе, аби врятувати якомога більше людей.

Прем'єра фільму відбулася 7 листопада 2024 року.

Які ще фільми про війну в Україні варто подивитись?

Є чимало інших фільмів про велику війну. Ось, на які ще варто звернути увагу:

"Реал"

"20 днів у Маріуполі"

"2000 метрів до Андріївки"

"Камінь, ножиці, папір"

"Порцелянова війна"

"Довга доба" та інші.

Обирайте стрічку для перегляду саме сьогодні.