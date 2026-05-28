6 найкасовіших українських фільмів, які варто побачити хоча б раз у житті

Тепер не тільки голлівудське кіно здатне заробляти суми з шістьма нулями в нашій країні. Пропонуємо українські стрічки, що мають великі бокс-офіси і імідж "обов'язкових до перегляду".

У матеріалі 24 Каналу обирайте фільм, який нікого не залишить байдужим.

"Ти – космос"

Касові збори: 61 мільйон гривень

Неймовірно, коли науково-фантастичний фільм з елементами лав-сторі про зруйнування планети збирає величезну касу і стає найулюбленішою стрічкою українців. "Ти – космос" мав переповнені залі і схвальні відгуки як глядачів, так і кінокритиків.

Повнометражний дебют режисера Павла Острікова дехто з кінокритиків назвав досягненням нашого кінематографа і культурним феноменом. А глядачі інакше подивились на популярного актора Володимира Кравчука в ролі космічного далекобійника, що вивозить з планети ядерне сміття.

"Мавка. Лісова пісня"

Касові збори: 679,5 мільйонів гривень

Коли у 2023-му вийшла ця анімація, глядач був вже підготовленим і підігрітим, адже саме "Мавка" стала найочікуванішою серед усіх українських стрічок. Майже 10 років розробки автори анімації показували трейлери, випускати сувенірку, нагадуючи про екранізацію феєрії Лесі Українки.

Все зійшлося: і відомий сюжет письменниці, і сучасна музика "ДахаБраха", і голоси відомих українських акторів, що озвучили персонажів фільму. "Мавка" стала справжньою кіноподією, головним експортним хітом року і залишається найкасовішим українським фільмом.

"Довбуш"

Касові збори: 70 мільйонів гривень

Історичний блокбастер про найвідомішого опришка Олексу Довбуша став одним із наймасштабніших і найдорожчих українських стрічок з бюджетом у 120 мільйонів гривень.

Зйомки проходили у наймальовничіших куточках Карпат: на Скелях Довбуша, хребті Свидовець та озері Герашеска, а також у старовинних замках і палацах Львівщини та Тернопільщини. Художники і майстри відшили тисячі історичних костюмів, зброю майстрували за старовинними технологіями, а головних акторів тренували професійні каскадери і постановники боїв.

І хоча бюджет майже в два рази більший за збори, це не завадило фільму стати найулюбленішим і навіть легендарним.

"Антарктида"

Касові збори: 94, 1 мільйона гривень

Фільм тревел-блогера і режисера Антона Птушкіна став суперпопулярним, зібравши у прокаті чималі гроші. Кіноподорож розповідає про роботу, побут і життя учасників 30-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський".

Крупним планом – неймовірні пейзажі Антарктиди, з величезними айсбергами і просто уламками криг, що дрейфують у водах. І звісно глядачів замилують прекрасні представники місцевої фауни – пінгвіни, кити, морські леви і багато іншого.

Фільм точно вартий уваги, хоча йому бракує більш глибокої і детальної інформації про континент, станцію, видатних полярників тощо.

"Конотопська відьма"

Касові збори: 57, 4 мільйона гривень

Драматична історія Олени, що живе у Конотопі на Сумщини. У лютому 2022-го її життя руйнують російські загарбники, що прийшли захопити українські території. І Олена відновлює свої прадавні відьмовські сили, від яких зріклася заради звичайного людського щастя. Тепер вона – всесильна відьма, що мститься кацапським вбивцям за своє зруйноване життя.

І хоча фільм сварили кінокритики, глядачу "Відьма" зайшла і відгукнулась саме мотивом помсти. Фільм став одним з найкасовіших стрічок 2024-го.

"Я, "Побєда" і Берлін"

Касові збори: майже 60 мільйонів гривень

Молодіжна комедія, що знята за мотивами однойменної повісті культового артиста Кузьми Скрябіна. Музикант-початківець Кузьма купує стару іржаву "Побєду", намагаюсь вразити свою дівчину Барбару. Але вона нагадує йому про концерт гурту, що має відбутися за декілька днів, і про цілі і пріоритети у житті.

Знайомий підказує йому, що знає у Берліні колекціонера, який обміняє цю автівку на круту тачку "мерседес". І Кузьма збирається у подорож, яка точно подарує багато емоцій і несподіванок.