4 легендарні українські фільми, які знімали на Івано-Франківщині
Часто кінематографічна історія створюється зовсім поруч із нами, і ми навіть не завжди про це здогадуємося. Так, українські фільми та серіали нерідко знімають на околицях міст, про які глядачі могли б і не подумати.
Зокрема, з нагоди Дня Івано-Франківська розповідаємо, які стрічки були створені на Прикарпатті. У матеріалі 24 Каналу йдеться про фільми, зняті в Івано-Франківській області.
Які українські фільми знімали на Прикарпатті?
"Тіні забутих предків" (1965)
Легендарний український фільм Сергія Параджанова, що вийшов у 1964 році та став одним із символів українського кіно, знімали саме в Івано-Франківській області та її околицях – зокрема в справжніх гуцульських хатах села Криворівня Верховинського району. До слова, саме тут Михайло Коцюбинський створив свою відому повість.
"Довбуш" (2023)
Ще один знаковий український фільм, який став важливою віхою в сучасному кінематографі, – "Довбуш", прем'єра якого відбулася 24 серпня 2023 року. Стрічка розповідає про життя одного з найвідоміших ватажків опришків – Олексу Довбуша.
Фільм знімали на кількох локаціях, зокрема у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Київській та Івано-Франківській областях. Окремі сцени, зокрема батальні, знімалися на Свидовецькому хребті. А в долині неподалік озера Герешаска навіть збудували справжню гуцульську колибу.
"Захар Беркут" (2019)
У 2019 році вийшов фільм "Захар Беркут" – масштабна історична стрічка Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна. Зйомки відбувалися влітку 2018 року в Карпатах та під Києвом.
Серед найвідоміших локацій – озеро Синевир, а також гори Івано-Франківської області, село Тухля на Львівщині та інші колоритні місця.
"Памфір" (2022)
Фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, прем'єра якого відбулася у 2022 році, також частково знімали на Івано-Франківщині.
Зйомки проходили в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, зокрема у Верховині та селах Топільче, Зелене, Замагора, Буркут і Цемброня.
Стрічка передає атмосферу та традиції гуцульських сіл і знайомить глядача з їхнім колоритом. Режисер зазначав, що прагнув показати світові особливу частину української культури та історії.
