Названо українські фільми, які будуть боротись за право представляти Україну на Оскарі-2025

Український Оскарівський Комітет оголосив перелік фільмів, які змагатимуться за право представляти Україну на найпрестижнішій кінопремії світу – Оскарі. До списку увійшли чотири стрічки, які охоплюють різні жанри та тематики.

У національному відборі на Оскар 2025 року змагатимуться два документальних фільми та два художніх. У матеріалі ви зможете детальніше ознайомитися з кожною стрічкою.

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Які українські фільми змагатимуться за право представити Україну на Оскарі-2025

"Будинок "Слово". Нескінчений роман", реж. Тарас Томенко

У 1927 році в Харкові, за наказом Сталіна, збудували будинок, який мав стати притулком для кращих українських митців. Тут оселилися видатні поети, письменники, художники та режисери. Сам факт проживання в цьому будинку вже був знаком визнання для творців тієї епохи, адже це означало належність до еліти культурного середовища. Жити тут могли лише найталановитіші, чиї здобутки мали важливе значення для радянського мистецтва.

Одного разу в будинку з'являється новий мешканець – молодий коректор преси. Він палко мріє стати частиною когорти провідних письменників, бажаючи завоювати їхню довіру та повагу. Проте його шлях до вершини творчої спільноти виявляється не зовсім звичним. Для того, щоб оселитися в цьому домі, йому знадобився не лише письменницький талант, а й інший, темніший – талант підслуховувати та передавати почуте агентам НКВС, таким чином зраджуючи тих, кого мріяв наслідувати.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко

Ця драма розгортається за п'ять місяців до введення мораторію на страту, що створює напружену атмосферу, адже час не на боці героїв. У центрі сюжету – два старих друга: детектив поліції та судовий психіатр, які об'єднують свої зусилля, щоб розслідувати жорстоке вбивство свого колеги. Загадкова смерть підштовхує їх до ретельного аналізу всіх можливих версій та мотивів злочину.

"Ля Пасіліада": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ми були рекрутами", реж. Любомир Левицький

Цей фільм є мотиваційним для майбутніх рекрутів, а також важливим посланням для світової аудиторії, яке допоможе зрозуміти, хто сьогодні є справжніми героями. Це воїни, які захищають світло, борючись на передовій заради майбутнього. У центрі сюжету – історії восьми бійців 3-ї окремої штурмової бригади, які зображені не тільки як професійні військові, але і як люди з глибокими особистими історіями.

"Ми були рекрутами": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм розкриває характери цих воїнів з усіх сторін, показуючи їхню внутрішню силу, філософію та життєві погляди. Кожен з них – не просто солдат, але й людина зі своїми мріями, прагненнями до сімейного щастя та мирного життя в рідній країні.

Ця стрічка показує, як захист Батьківщини стає їхнім сенсом життя, але водночас не забирає в них людську природу. Фільм створює портрет сучасного українського героя – відданого, сильного духом, але й вразливого, який, попри всі жахіття війни, не втрачає надію на краще майбутнє.

"Мирні люд​​​​​​и", реж. Оксана Карпович

З початку великої війни українські спецслужби оприлюднили сотні перехоплених телефонних дзвінків російських військових, які дали світові змогу зазирнути за лаштунки агресії. Особливу увагу привертають розмови окупантів зі своїми близькими в Росії – матерями, дружинами, друзями. Їхні слова, сповнені байдужості або підтримки до насильства, оголюють не лише реальність так званої "спецоперації", але й глибокі проблеми російського суспільства.

Голоси цивільних у цих дзвінках стають яскравим свідченням морального й ідеологічного розпаду – вони підтверджують підтримку агресивної політики, демонструють зневагу до людського життя і формують похмурий образ суспільства, яке свідомо чи не свідомо підтримує імперські амбіції свого уряду. Саме на основі цих перехоплень створено документальну стрічку, яка глибоко досліджує природу російського імперіалізму та колоніалізму.

"Мирні люди": дивіться онлайн трейлер фільму

Український Оскарівський комітет готується провести ретельну перевірку фільмів, що претендують на право представляти Україну на премії Оскар-2025. Кожен фільм оцінюватимуть на відповідність вимогам Американської кіноакадемії. Хто саме представлятиме Україну, стане відомо 9 вересня.