Комедії, що смішать до сліз: 4 українські фільми, які вийшли на Netflix у 2025

Netflix продовжує розширювати свій каталог. На платформі з'являються не тільки нові голлівудські картини та серіали, але й українські проєкти, які стають фаворитами глядачів.

У 2025 році на Netflix вийшла низка нових українських стрічок, пише Кіно 24. Здебільшого це комедійні та сатиричні історії, в яких поєднуються актуальні теми та гумор.

До слова Не лише для дітей: 3 мультфільми, які кардинально змінять погляд дорослих на життя

"Песики"

Фільм розповідає про кар'єристку Яну, якій ніяк не вдається побудувати довготривалі стосунки. Раптом вона розуміє, що кожен з її партнерів перетворюється на собаку. Через це дивне закляття Яна вирішує переглянути свої погляди на стосунки й життя.

"Песики": дивіться трейлер онлайн

"Коли ти вийдеш заміж?"

У центрі сюжету – талановита мистецтвознавиця Ксенія, яка дізнається про зраду нареченого. Вона вирішує розвіятись, тож вирушає з подругою в подорож до Хорватії. Там на них обох чекають шалені пригоди – від кримінальних перегонів до романтичних інтриг.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться трейлер онлайн

"Потяг у 31 грудня"

Події комедії відбуваються у новорічну ніч. Для провідника Миколи Івановича це остання робоча зміна. У потязі Київ Львів збираються абсолютно різні пасажири. Напружена атмосфера підсилюється, коли стається інцидент – поїзд застрягає в полі. Зрештою, це змушує таких різних попутників об'єднатися.

"Потяг у 31 грудня": дивіться трейлер онлайн

"Збори ОСББ"

Жителі української багатоповерхівки приходять на збори ОСББ. На порядку денному важливе питання – купівля генератора. Коли мешканці таки погоджуються придбати генератор, виринає ще одна проблема: його потужності не вистачить на всіх. Тепер час визначити, кому доведеться піти на поступки. Конфлікти між сусідами загострюються, а непорозуміння з'являються навіть між найближчими.

"Збори ОСББ": дивіться трейлер онлайн