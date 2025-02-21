Окрім цього, Росія краде наші фільми. Українські кінематографісти створюють високоякісні стрічки, але ці роботи нерідко потрапляють на піратські сайти, де їх незаконно демонструють як російські.

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"Тіні забутих предків"

Фільм "Тіні забутих предків", створений видатним українським режисером Сергієм Параджановим, є одним із найвизначніших творів світового кінематографа.

Ця картина завжди була символом українського кіномистецтва. Однак фільм потрапив до програми Фестивалю російського кіно у Франції, що спричинило хвилю обурення серед українських кінематографістів та культурних діячів.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

Ба більше, щоб уникнути звинувачень у культурній крадіжці, російські організатори фестивалю вирішили перейменувати картину Параджанова на "Вогненні коні".

"Мавка. Лісова пісня"

У 2023 році Росія продовжила свої спроби привласнити культурні здобутки інших країн, і цього разу мова йде про український мультфільм "Мавка. Лісова пісня".

Цей анімаційний фільм, що став гордістю українського кінематографа, вражає своєю красою, глибиною та відображенням української культури, фольклору і традицій. Однак, попри його чітку українську приналежність, Росія вирішила безжально привласнити цей твір і використовувати його для своїх власних комерційних цілей.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер фільму

Під час анонсування показу "Братів Супер-Маріо в кіно" та продаючи квитки на цей фільм, вони транслювали "Мавку. Лісову пісню", використовуючи термін "досеансне обслуговування". Це означає, що український мультфільм продавали як додаткову послугу для тих, хто купує квитки на іншу стрічку.

"Люксембург, Люксембург"

Росія вирішила привласнити цей фільм, що викликало обурення серед української громадськості. Проте найгірше навіть не це – найбільше обурення спричинив жахливий переклад стрічки.

У мережі почали ширитися піратські копії фільму з російським перекладом, який став об’єктом насмішок. Переклад виявився настільки недолугим, що слухати його без сміху просто неможливо. Росіяни не лише не дотрималися точності перекладу, а й не перевірили вимову слів та фраз, що призвело до масових перекручувань.

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей безглуздий переклад викликав хвилю критики в інтернеті, де користувачі не стримували сарказму та глузувань.