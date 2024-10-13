7 українських фільмів, які зібрали більш як мільйон доларів у прокаті

Українські глядачі все більше цікавляться вітчизняним кіно. Цей тренд підтверджують не лише соціологічні опитування, але й реальні цифри – результати бокс-офісу та кількість проданих квитків на українські фільми.

Українська компанія з кіновиробництва та дистрибуції FILM.UA Group вказала, що їхній загальний бокс-офіс складає понад 17 мільйонів доларів та понад 5 мільйонів проданих квитків за 24 повнометражні фільми, що їх виробила студія. Серед них є 7 стрічок, касові збори яких сягнули позначки в 1 мільйон доларів.

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"Конотопська відьма" (2024) – 1 173 272 долари

Нова українська стрічка розповідає про прадавню відьму з Конотопу, яка відмовляється від своїх сил заради звичайного хлопця у якого закохується. Коли його вбивають росіяни, жінка повертається до чаклунства.

"Конотопська відьма": дивіться трейлер онлайн

"Мавка. Лісова пісня" (2023) – 4 273 212 долара

Чуттєва історія розповідає про кохання Мавки та звичайного юнака Лукаша. Це зіткнення людського та природного світів в одному фільмі.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн

"Скажене Весілля 3" (2021) – 1 042 072 долари

Третя частина серії про сім'ю Сердюків. У ній розповідається про наймолодшого члена сім'ї – Назара, який теж планує одружитися. Наречена юнака – донька ромського барона.

"Скажене Весілля 3": дивіться трейлер онлайн

"Скажене Весілля 2" (2019) – 1 685 893 доларів

Василь Сердюк у другій частині фільму віддає заміж другу доньку. Але чоловік не впевнений у своєму майбутньому зятеві. Події відбуваються через рік після фіналу першої серії.

"Скажене Весілля 2": дивіться трейлер онлайн

"Захар Беркут" (2019) – 1 441 696 доларів

Фільм створений за мотивами оповідання Івана Франка. Він розповідає про боротьбу гірських жителів під проводом Захара Беркута від монгольської орди.

"Захар Беркут": дивіться трейлер онлайн

"Скажене Весілля" (2018) – 1 956 186 доларів

Фільм розповідає про Василя Сердюка, який готується зустрітися з нареченим своєї доньки. Катя змогла по-справжньому здивувати батька, який все ще живе стереотипами.

"Скажене весілля": дивіться трейлер онлайн

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (2018) – 1 392 703 доларів

Мандрівний артист Руслан та донька київського князя Міла - закохана пара. Раптом дівчину викрадає могутній злодій Чорномор, але Руслан відразу ж вирушає на порятунок.

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила": дивіться трейлер онлайн

Представники FILM.UA Group зазначають, що повномасштабне вторгнення змусило кіноіндустрію зупинитися. Але зараз тренд на українське кіно не лише повертається, але й міцнішає з кожним днем.