Цим українським фільмам уже понад 10 років, а вони досі залишаються культовими

Помилково вважати, що український кінематограф почав розвиватись лише зараз. Уже багато років тому на світ з'явились ті кінороботи, які отримали чимало нагород, а також були представлені іноземній аудиторії.

Українське кіно вміє кидати виклики, тому багато наших фільмів вирізняються на фоні іноземних робіт. Сьогодні 24 Канал розповість про деякі з них.

"Гніздо горлиці", 2016

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет фільму розповідає про важку долю українських жінок, які вирушили на заробітки за кордон. Головна героїня Дарина через складне фінансове становище їде до Італії й залишає своїх чоловіка та доньку у карпатському селі на Буковині.

На чужині вона працює доглядальницею і раптом у неї зав'язуються стосунки з італійським роботодавцем Алессандро, від якого вона вагітніє. Жінка повертається додому, однак не знає, що робити далі.

"Поводир", 2014

Рейтинг IMDb: 7,6

Американський хлопчик Пітер після трагічної загибелі батька залишається один в Україні. Він тікає від переслідування НКВС разом зі сліпим кобзарем Іваном Кочергою, який береться бути його поводирем. Мандрівка відкриває хлопцеві правду про тоталітарний режим, репресії проти української культури та жорстоке нищення кобзарів.

Фільм заснований на історичних подіях, які розвивались у 1930-х роках.

"Плем'я", 2014

Рейтинг IMDb: 6,9

Ця стрічка унікальна тим, що стала першим фільмом у світі, який зняли без єдиного слова – виключно українською жестовою мовою. Автори також не додали субтитрів чи закадрового голосу.

За сюжетом, хлопець Сергій потрапляє до інтернату до глухих, де стає частиною угрупування "Плем'я". Там він закохується у дівчину Аню. І це стає початком серйозних випробувань.

Які ще українські фільми вийшли понад 10 років тому?

"Політ золотої мушки";

"Іван Сила";

"Моя бабуся Фані Каплан";

"Жива";

"Українські шерифи" та інші.

Який український фільм виходить у кіно?

Уже завтра, 21 травня, в українських кінотеатрах можна буде подивитись прем'єру сімейного фільму "Хрещатик 48/2".

Стрічка розповідає про 11-річних Юрка та Мію, які випадково знаходять вхід до Потойбічного Києва, що існує з 482 року. Там вони знайомляться з героями українського фольклору, проходять через дивовижні пригоди та стають на шлях боротьби зі стародавньою Богинею смерті.