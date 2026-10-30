Відьми, містика та фольклор: 3 незвичайні українські фільми жахів, які варто подивитися

Українське кіно стрімко розвивається, і жанр горору тут також не пасе задніх. Наші режисери майстерно поєднують класичні сюжети з багатим українським фольклором і міфологією.

Замість типових американських монстрів, на екранах з'являються прадавні відьми, карпатські духи та загадкові істоти з місцевих легенд. 24 Канал зібрав добірку українських фільмів, які гарантовано здивують вас своєю унікальною містичною атмосферою.

"Конотопська відьма" (2024)

Рейтинг IMDb: 5,3

Прадавня відьма з Конотопа давно зреклася своїх магічних сил заради спокійного життя зі звичайним хлопцем. Однак цю ідилію назавжди руйнує повномасштабне вторгнення та жорстоке вбивство її коханого російськими солдатами. Після жахливої трагедії жінка повертає свої темні здібності та починає мститися окупантам.

"Конотопська відьма": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі IMDb рецензенти відзначають розкішний візуальний стиль та винахідливі криваві сцени розправи. Водночас деякі критики сварять стрічку за надмірну прямолінійність сюжету.

"Брама" (2017)

Рейтинг IMDb: 6,8

Стара баба Пріся живе з донькою та онуком у Чорнобильській зоні відчуження. Її родина категорично відмовилася залишати рідний дім після аварії. Жінка постійно контактує з потойбічними силами, товаришує з русалками та поїдає галюциногенні гриби. Якось вона отримує містичне попередження про наближення невідворотної катастрофи. Тепер стара мусить самотужки врятувати свою сім'ю від нового лиха.

"Брама": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі IMDb критики високо оцінюють глибокий філософський підтекст та розкішну гру головної акторки. Натомість окремі експерти критикують фільм за повільний темп розповіді.

"Тіні незабутих предків" (2013)

Рейтинг IMDb: 6,0

Звичайний студент Іван випадково краде з університету стародавню гуцульську зґарду. Цей магічний амулет століттями надійно утримував злих духів у паралельному вимірі. Необачний вчинок хлопця звільняє карпатських демонів на волю. Тепер група студентів мусить вирушити до темних лісів, де їм доведеться виправити фатальну помилку та назавжди зупинити стародавнє зло.

"Тіні незабутих предків": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes експерти хвалять стрічку за якісну операторську роботу та красиві містичні локації. Однак критики сварять фільм за слабкі діалоги та шаблонних персонажів.

А якщо вам подобаються фільми жахів, то маємо для вас добірку високорейтингових стрічок на вечір.