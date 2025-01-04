5 чудових українських комедій, які можна подивитися всією сім'єю

Український кінематограф тішить новими яскравими стрічками. Багато з них можна переглянути разом з усіма членами родини у зимові вихідні.

24 Канал зібрав українські комедійні фільми, які не залишать вас без гарного настрою. Вони принесуть позитивні емоції та можуть сподобатися всій сім'ї.

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"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"

Химерна українська казка зі святковою атмосферою розповідає про хороброго козака Семена, найвправнішого серед побратимів. Та якось йому доводиться змагатися з самим Дияволом, якому раніше не виходило забрати до пекла козака. Семен має зробити все для того, щоб не залишитися там до Різдва.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке": дивіться трейлер онлайн

"Пригоди S Миколая"

Українське подружжя з двома дітьми приїжджають у Карпати. Дорослі хочуть відпочити лише удвох, тож залишають молодшого сина та старшу доньку самих удома. Раптом у їхній дім приходить злодій, що ховається в костюмі Святого Миколая. Артему мало не самотужки доводиться рятувати сімейний скарб.

"Пригоди S Миколая": дивіться трейлер онлайн

"Микита Кожум'яка"

Анімаційний фільм 2016 року розповідає про сина Кирила Кожум'яки, який мріє стати героєм та наслідувати приклад свого тата. Однак Кирило хоче бачити сина ремісником. Раптом стається диво і хлопчик потрапляє у паралельний світ, де має побороти злу істоту.

"Микита Кожум'яка": дивіться трейлер онлайн

"Мій карпатський дідусь"

Українсько-італійська трагікомедія розповідає про хлопчика Мікаеле, матір якого помирає в Італії. За заповітом мами, підліток повинен поїхати в село у Карпати до дідуся та привезти туди її прах. Возз'єднання сім'ї видається нелегким - дідусь виявляється ще тим буркотуном. Щоб зрозуміти цінність сім'ї, їм потрібно подолати не тільки мовний бар'єр.

"Мій карпатський дідусь": дивіться трейлер онлайн

"Смак свободи"

У центрі сюжету романтичної комедії – молода дівчина Варвара, яка приїжджає до Львова для здійснення заповітної мрії. Дівчина хоче стати шеф-кухаркою у ресторані європейської кухні. Якось вона знаходить річ, що допоможе їй на шляху до цілі – це кулінарна книга Ольги Франко.

"Смак свободи": дивіться трейлер онлайн